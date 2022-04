35ª giornata dopo i sorprendenti recuperi infrasettimanali. Sfida a distanza tra il Milan di Pioli, impegnato contro la Fiorentina a San Siro e l'Inter, attesa dalla trasferta di Udine. Il Napoli ospita il Sassuolo, la Juventus allo Stadium contro il Venezia. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare ladopo i sorprendenti recuperi infrasettimanali. Sfida a distanza tra il Milan di Pioli, impegnato contro la Fiorentina a San Siro e l'Inter, attesa dalla trasferta di Udine. Il Napoli ospita il Sassuolo, la Juventus allo Stadium contro il Venezia. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-VERONA

Data e ora: Sabato 30 aprile, ore 15:00

RIENTRA L’EX LOVATO, OK BARAK

Mazzarri ritrova Lovato dietro, sceglie Dalbert a sinistra e ripropone la coppia Keita-Joao Pedro. Nel Verona 11 titolarissimo: Barak appoggia la coppia Caprari-Simeone. Ilici in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 30 aprile, ore 15:00

MERTENS DAL 1’, FERRARI CE LA FA

Spalletti pensa a Mertens sulla trequarti, con Lozano e Insigne alle spalle di Osimhen. Zanoli ancora a destra, anche se Di Lorenzo sta meglio. Nel Sassuolo Ferrari con Chiriches. Rogerio a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA

Data e ora: Sabato 30 aprile, ore 18:00

EKDAL IN MEDIANA, EKUBAN HA CHANCES

Giampaolo schiera Ekdal al posto dello squalificato Rincon. Augello a sinistra, ancora Sabiri preferito a Quagliarella. Nel Genoa Portanova e Amiri sicuri sulla trequarti, Ekuban favorito su Galdames. Davanti tocca a Mattia Destro.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-LAZIO

Data e ora: Sabato 30 aprile, ore 20:45

MAGGIORE RECUPERATO, ANDERSON NON SI TOCCA

Motta ritrova Maggiore in mediana (ne fa le spese Kovalenko). Hristov per lo squalificato Erlic, Manaj prima punta. Nella Lazio dubbio tra Patric e Luiz Felipe. Cataldi insidia Leiva, Anderson sempre nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VENEZIA

Data e ora: Domenica 1 maggio, ore 12:30

TRIDENTE PESANTE NELLA JUVE, SONCIN MEDITA QUALCHE CAMBIO

Allegri pensa al trio Dybala-Vlahovic-Morata dal 1’, visto che Cuadrado è ai box. In mezzo Rabiot e Zakaria. Nel Venezia Soncin, al debutto, medita qualche cambio. Nani e Nsame insidiano Henry e Aramu.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO

Data e ora: Domenica 1 maggio, ore 15:00

BENASSI DA EX, PRAET TITOLARE

Andreazzoli pensa a Benassi come sostituto di Bandinelli, squalificato. Bajrami e Henderson a supporto di Pinamonti. Nel Torino Praet e Brekalo supportano Sanabria. Qualche chance di rientro per Pobega. Ricci-Lukic coppia centrale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 1 maggio, ore 15:00

BENNACER CI PROVA, CABRAL DAL 1’

Pioli spera di recuperare Bennacer in mediana: se l’algerino ce la fa, anza Kessié sulla trequarti e sta fuori Diaz. Nella Fiorentina qualche cambio dopo la debacle con l’Udinese. Ikoné e Cabral titolari, dietro rischia Igor.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

Data e ora: Domenica 1 maggio, ore 18:00

PEREYRA IN RECUPERO, BASTONI VERSO UN NUOVO FORFAIT

Pereyra si è allenato in gruppo e potrebbe recuperare. Si gioca una maglia in mediana con Samardzic. Success-Deulofeu davanti. Nell’Inter ad oggi sono out Gosens, Vidal, Bastoni, Handanovic, più lo squalificato Calhanoglu. Possibile tridente Correa-Lautaro-Dzeko. Dietro D’Ambrosio avanti su Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 1 maggio, ore 20:45

ROMA DA VALUTARE DOPO LA CONFERENCE, BARROW CONFERMATO

Mourinho dovrà valutare i suoi dopo gli impegni di Conference League. Sicuramente out per squalifica Sergio Oliveira. Nel Bologna verso la conferma Barrow, che giocherà con Soriano dietro ad Arnautovic. Hickey non si tocca.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SALERNITANA

Data e ora: Lunedì 2 maggio, ore 20:45

MURIEL CON ZAPATA, VERDI CI PROVA

Gasperini cambia qualcosina. Dietro rientra Demiral, mentre Pasalic sorregge la coppia Muriel-Zapata. Nella Salernitana in dubbio Radovanovic e Verdi. Pronti Dragusin e Bonazzoli. Il numero 10 però ha chances di essere almeno in panchina.

