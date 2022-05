36ª giornata. Gli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che ospita l'Empoli, e il Milan, impegnato a Verona domenica sera. Da seguire anche lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Cagliari. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare laGli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che ospita l'Empoli, e il Milan, impegnato a Verona domenica sera. Da seguire anche lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Cagliari. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

Data e ora: Venerdì 6 maggio, ore 18:45

DZEKO CON LAUTARO, ANCORA FUORI BAJRAMI

Inzaghi intenzionato a schierare la coppia Dzeko-Lautaro. Rientra dalla squalifica Calhanoglu, mentre Dimarco favorito per sostituire Bastoni, ancora infortunato. Nell’Empoli Di Francesco favorito su Bajrami. In attacco l’ex Pinamonti. Possibile Parisi a destra con Cacace a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Data e ora: Venerdì 6 maggio, ore 21:00

DESTRO O YEBOAH, DENTRO DE SCIGLIO E MIRETTI

Blessin ha un paio di dubbi da sciogliere. Vasquez favorito su Criscito a sinistra, Amiri su Melegoni sulla trequarti, Destro su Yeboah davanti. Nella Juventus titolari sicuramente De Sciglio, Miretti, Rabiot e Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

Data e ora: Sabato 7 maggio, ore 15:00

PRAET DAL 1’, MERTENS NON SI TOGLIE

Nel Torino Mandragora prende il posto di Lukic squalificato, mentre Praet e Brekalo supportano Belotti. Nel Napoli Mertens ancora trequartista, con Lozano, Insigne e Osimhen a completare l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

Data e ora: Sabato 7 maggio, ore 18:00

TRAORÉ OK, PEREYRA TITOLARE

Nel Sassuolo Chiriches con Ferrari dietro, Traoré confermato e poi solito assetto. Nell’Udinese Pereyra mezz’ala, Makengo favorito su Arslan, Success in coppia con Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 7 maggio, ore 20:45

CATALDI IN REGIA, SENSI VERSO IL FORFAIT

Nella Lazio pochi cambi. Patric sempre preferito a Luiz Felipe, Cataldi in regia, Anderson e Zaccagni nel tridente. Nella Sampdoria Sabiri appoggia Caputo. Rincon in mediana, mentre Sensi rischia il forfait (non si é mai allenato questa settimana).

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ATALANTA

Data e ora: Domenica 8 maggio, ore 12:30

TOLTA LA SQUALIFICA A PROVEDEL, ANCORA MURIEL-ZAPATA

Motta schiera Provedel in porta, a cui è stata tolta la squalifica. Maggiore e Bastoni mezz’ali, Agudelo e Gyasi nel tridente con Manaj. Nell’Atalanta ok Mahele, Pasalic preferito a Malinovskyi, coppia d’attacco Muriel-Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 8 maggio, ore 15:00

VENEZIA DA VALUTARE, ORSOLINI FAVORITO SU BARROW

Soncin dovrá valutare i suoi dopo l’impegno con la Salernitana. Nel Bologna Theate dietro, Dominguez in mediana, in attacco Orsolini-Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 8 maggio, ore 18:00

NICOLA DEVE VALUTARE I SUOI, SI RIVEDE NANDEZ

Nicola dovrà valutare i suoi dopo la gara con il Venezia. Agostini invece studia qualche variazione nel Cagliari: Ceppitelli dietro, Nandez in mediana con Rog e Marin, Pavoletti con Joao Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

Data e ora: Domenica 8 maggio, ore 20:45

TAMEZE CON ILIC, BENNACER IN MEDIANA

Tudor sceglie Tameze e Ilic coppia centrale. Barak e Caprari a sostegno del Cholito Simeone. Nel Milan Tonali e Bennacer in mediana, Kessié trequartista, Messias a destra. Ibra pronto per uno spezzone finale, come contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA

Data e ora: Lunedì 9 maggio, ore 20:45

FIDUCIA A CABRAL, MKHITARYAN OUT

Italiano dá fiducia a Cabral, con Gonzalez e Ikoné nel tridente. Bonaventura mezz’ala. Nella Roma unico assente certo Mkhitaryan. Da valutare gli altri dopo la Conference League.

