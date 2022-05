37ª giornata. Gli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che gioca a Cagliari, e il Milan, impegnato in casa contro l'Atalanta. In ottica salvezza decisive Empoli-Salernitana e Napoli-Genoa. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare laGli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che gioca a Cagliari, e il Milan, impegnato in casa contro l'Atalanta. In ottica salvezza decisive Empoli-Salernitana e Napoli-Genoa. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SALERNITANA

Data e ora: Sabato 14 maggio, ore 15:00

ASSLANI IN MEZZO, VERDI CON DJURIC

Andreazzoli rilancia Henderson sulla trequarti e sceglie Asslani in mezzo. Bajrami dal 1’. Nella Salernitana Kastanos per lo squalificato Bohinen, Verdi in appoggio a Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-TORINO

Data e ora: Sabato 14 maggio, ore 18:00

OK TAMEZE, VOJVODA A DESTRA

Tudor ritrova Tameze in mezzo. Dubbio tra Ilic e Hongla, mentre davanti giocano i soliti tre. Nel Torino Vojvoda a destra per lo squalificato Singo, mentre a sinistra si giocano una maglia Ansaldi e Aina. Belotti punta.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SPEZIA

Data e ora: Sabato 14 maggio, ore 18:00

OUT SUCCESS E BETO, MAGGIORE IN GRUPPO

Cioffi rischia di dover rinunciare ancora a Beto e Success. Si ferma anche Pablo Marí. In attacco Pussetto. Nello Spezia in gruppo Maggiore, chance anche per Agudelo. Reca a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VENEZIA

Data e ora: Sabato 14 maggio, ore 20:45

ZANIOLO DAL 1’, ARAMU SI CANDIDA

Mourinho sceglie Kumbulla per lo squalificato Mancini e affianca Zaniolo ad Abraham. Nel Venezia ancora difesa a tre, a centrocampo Vacca, Aramu favorito per supportare Henry.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 15 maggio, ore 12:30

BARROW FAVORITO SU ORSOLINI, ROGERIO TITOLARE

Mihajlovic arretra Soriano e sceglie Barrow come partner di Arnautovic. Nel Sassuolo Matheus Henrique potrebbe scalzare nuovamente Traoré. Rogerio al posto dello squalificato Kyriakopoulos.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA

Data e ora: Domenica 15 maggio, ore 15:00

ANCORA MERTENS TREQUARTISTA, YEBOAH DALL’INIZIO

Spalletti sceglie ancora Mertens al posto di Zieliski, con Politano e Insigne. Osimhen riferimento davanti. Nel Genoa Bani e Ostigard dietro, Amiri titolare, Yeboah in vantaggio su Destro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

Data e ora: Domenica 15 maggio, ore 18:00

KESSIÉ AVANZATO, MURIEL PREFERITO A ZAPATA

Pioli ha due dubbi. Messias e Kessié favoriti su Diaz e Saelemaekers. Giroud in attacco. Nell’Atalanta De Roon arretrato dietro, Koopmeiners in mezzo, Muriel in netto vantaggio su Zapata come primo attaccante.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Data e ora: Domenica 15 maggio, ore 20:45

PAVOLETTI E ROG CONFERMATI, OK BASTONI

Agostini dá ancora fiducia a Rog, mentre Deiola appare in netto vantaggio su Marin. Pavoletti con Joao Pedro. Nell’Inter formazione tipo, con Bastoni nei tre dietro e Dumfries a destra. Correa con Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA

Data e ora: Lunedì 16 maggio, ore 18:30

SABIRI NON SI TOCCA, CABRAL CENTRAVANTI

Giampaolo insiste con lo schieramente delle ultime uscite. Rincon e Sabiri dal 1’. Nella Fiorentina Cabral e Ikoné nel tridente con Nico Gonzalez. Torreira sta meglio e potrebbe giocare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Data e ora: Lunedì 16 maggio, ore 20:45

DYBALA E CHIELLINI SALUTANO LO STADIUM, CATALDI IN REGIA

Allegri darà sicuramente spazio a Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, entrambi giunti all'ultima in casa con la maglia della Juventus. De Sciglio a sinistra, Morata dal 1'. Lazio con i soliti interpreti: Patric e Cataldi titolari.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

