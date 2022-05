38ª e ultima giornata. Gli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che ospita la Sampdoria al Meazza, e il Milan, impegnato in casa del Sassuolo. In ottica salvezza decisive Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare laGli occhi sono tutti puntati sul duello a distanza tra l'Inter, che ospita la Sampdoria al Meazza, e il Milan, impegnato in casa del Sassuolo. In ottica salvezza decisive Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

Data e ora: Venerdì 20 maggio, ore 20:45

PRAET E MANDRAGORA TITOLARI, ZANIOLO E MKHITARYAN OUT

Juric potrebbe variare qualcosina. Aina e Ansaldi esterni, Praet e Mandragora titolari. Seck insidia Brekalo. Nella Roma sempre out Afena-Gyan, Mkhitaryan, Zaniolo. Shomurodov in coppia con Abraham. In mezzo Veretout.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BOLOGNA

Data e ora: Sabato 21 maggio, ore 17:15

L’ULTIMA DI DESTRO? ORSOLINI DAVANTI

Blessin potrebbe dare spazio a chi ha giocato un po’ meno. In attacco comunque dovrebbe trovare spazio Destro, ormai ai saluti col Genoa. Amiri sulla trequarti. Nel Bologna Orsolini sempre in coppia con Arnautovic. Svanberg in mediana, dietro rischia Theate.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-EMPOLI

Data e ora: Sabato 21 maggio, ore 20:45

MURIEL KO, VERRE TREQUARTISTA

Gasperini sceglie Zapata come sostituto dell’infortunato Muriel. Scalvini ok dietro, Koopmeiners sulla trequarti. Nell’Empoli Verre e Bajrami a sostegno di Pinamonti. Asslani confermatissimo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 21 maggio, ore 20:45

CABRAL DAVANTI, KEAN CON VLAHOVIC

Italiano sceglie ancora Cabral come prima punta (Piatek in panchina). Torreira in regia. Nella Juventus Miretti confermato, dietro Bonucci e De Ligt, davanti Vlahovic e Kean.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VERONA

Data e ora: Sabato 21 maggio, ore 20:45

BASIC CONFERMATO, LASAGNA DAVANTI

Sarri conferma Basic come mezz’ala, mentre Luiz Felipe gioca centrale difensivo al posto dello squalificato Patric. Nel Verona Lasagna nel tridente, visto che Barak è a serio rischio forfait.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 22 maggio, ore 12:30

MANAJ PUNTA, MERTENS TREQUARTISTA

Thiago Motta dá ancora fiducia a Manaj in avanti. Verde e Agudelo titolari. Reca non ce la fa, gioca Ferrer a sinistra. Nel Napoli ancora Politano, Mertens, Insigne dietro a Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 22 maggio, ore 18:00

DARMIAN PIÙ DI DUMFRIES, SABIRI CON CAPUTO

Inzaghi schiera l’Inter migliore, con Lautaro e Dzeko davanti. Darmian a destra, favorito su Dumfries. Nella Sampdoria Yoshida in vantaggio su Magnani per rimpiazzare Colley. Sabiri in avanti con Caputo, preferito a Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

Data e ora: Domenica 22 maggio, ore 18:00

DIONISI SCHIERA I MIGLIORI, KRUNIC CONFERMATO

Dionisi schiera il miglior Sassuolo possibile, con Berardi, Raspadori, Traoré dietro a Scamacca. Pioli non varia il suo 11. Krunic trequartista, Kessié in mezzo, Giroud davanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-UDINESE

Data e ora: Domenica 22 maggio, ore 21:00

KASTANOS PER EDERSON, NIENTE DA FARE PER BETO

Nicola ha un solo dubbio: il sostituto di Ederson. Al momento pare favorito Kastanos. In attacco sempre Verdi e Djuric. Nell’Udinese Perez dietro, Makengo mezz’ala e davanti coppia Deulofeu-Pussetto. Beto infatti risulta ancora indisponibile.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 22 maggio, ore 21:00

HENRY NON SI TOCCA, PAVOLETTI IN ATTACCO

Soncin per l’ultima in casa dà spazio a Ampadu, Fiordilino, Crnigoj. Aramu e Cuisance supportano Henry. Nel Cagliari Grassi e Nandez mezz’ali, Pavoletti in coppia con Joao Pedro.

