Torna in campo la Serie A, con la quarta giornata del campionato 22/23. Nel turno infrasettimanale il Nel turno infrasettimanale il Milan campione in carica va in trasferta a Reggio Emilian contro il Sassuolo, l'Inter ospita la Cremonese, la Juventus lo Spezia. Turni casalinghi anche per Roma e Napoli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

Data e ora: martedì 30 agosto ore 18:30

PINAMONTI CONFERMA, PIOLI PUNTA SU DE KETELAERE

Dionisi non varia il suo 11 e conferma quasi in blocco la squadra di La Spezia. Toljan a destra, Erlic in mezzo, Pinamonti attaccante centrale. Nel Milan Giroud in vantaggio su Origi, Saelemaekers su Messias, mentre De Ketelaere partirà sicuramente dal 1’.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CREMONESE

Data e ora: martedì 30 agosto ore 20:45

ONANA E DZEKO LE NOVITÀ, DUBBI PER ALVINI

Inzaghi medita qualche cambio dopo la batosta di Roma. Pronti Onana, Gosens e anche Dzeko, che prenderà il posto dell’infortunato Lukaku. Calahnoglu titolare. Nella Cremonese possibili alcune piccole variazioni. Ascacibar, Ghiglione e Chiriches dovrebbero partire dal 1’.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MONZA

Data e ora: martedì 30 agosto ore 20:45

MOU STUDIA QUALCHE ROTAZIONE, CERTEZZA CAPRARI-PETAGNA

Mourinho potrebbe cambiare qualcosina per la gara in casa con il Monza. Si scaldano Zalewski ed El Shaarawy. Belotti inizia in panchina. Nel Monza Pessina e Marrone possibili titolari, davanti coppia Caprari-Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

Data e ora: mercoledì 31 agosto ore 18:30

BALDANZI E DESTRO DAL 1’, FARAONI NON RECUPERA

Zanetti dà fiducia al giovane Baldanzi sulla trequarti e ritrova Destro dall’inizio in coppia con Lammers. Nel Verona Coppola dietro, Terracciano a destra, Hongla in mezzo. Occhio ad Henry, insidiato da Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LAZIO

Data e ora: mercoledì 31 agosto ore 18:30

VIEIRA PERNO CENTRALE, LUIS ALBERTO E PEDRO IN ASCESA

Giampaolo ritrova Bereszynski a destra e preferisce Vieira come mediano, con Villar avanzato. Sabiri sempre titolare. Nella Lazio Luis Alberto e Pedro sono in ascesa e potrebbero giocare al posto di Vecino e Zaccagni. Patric confermatissimo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

Data e ora: mercoledì 31 agosto ore 18:30

DUBBI A DESTRA, NICO GONZALEZ OK

Sottil con qualche dubbio a destra, dove Ebosele si candida. Da vedere se verrà ancora allargato Pereyra o se giocherà il nuovo arrivato dal 1’. Beto con Deulofeu. La Fiorentina ritrova Nico Gonzalez (resta fuori Ikoné), mentre Barak va verso la conferma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPEZIA

Data e ora: mercoledì 31 agosto ore 20:45

MIRETTI ANCORA TITOLARE, VERDE CON NZOLA

Allegri confida ancora in Miretti, mentre McKennie potrebbe essere l’altra mezz’ala con Locatelli play. In attacco ancora Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Nello Spezia Verde in appoggio a Nzola, ok Caldara dietro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LECCE

Data e ora: mercoledì 31 agosto ore 20:45

SPALLETTI NON CAMBIA, STREFEZZA E BANDA OK

Spalletti non cambia ripresenta la stessa formazione delle ultime due giornate. Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia davanti, Lobotka in mediana. Nel Lecce ok Strefezza e Banda ai lati di Ceesay. Baschirotto confermatissimo dietro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

Data e ora: giovedì 1 settembre ore 20:45

BOGA ED EDERSON DAL 1’, SEMPRE VLASIC E RADONJIC

Gasperini cambia i trequartisti dietro a Zapata: giocano Ederson e Boga. Possibile conferma di Okoli dietro, Hateboer a destra. Nel Torino stesso 11 di Cremona con due novità: Vojvoda per Aina e Lukic per Linetty. Vlasic e Radonjic sempre titolari.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SALERNITANA

Data e ora: giovedì 1 settembre ore 20:45

ORSOLINI CON ARNAUTOVIC, NICOLA CONFERMA BONAZZOLI-DIA

Mihajlovic cambia qualcosina in vista della sfida ai campani. Lucumí dietro, Dominguez in mezzo, Orsolini con Arnautovic. Nella Salernitana stesso 11 che ha battuto la Samp. Dia e Bonazzoli tandem offensivo.

