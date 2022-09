Torna in campo la Serie A, con la quinta giornata del campionato 22/23. Turno caldo per il Turno caldo per il Milan campione in carica, che incontra l'Inter nell'atteso derby di Milano, la Juventus a Firenze, super sfida tra Lazio e Napoli. La Roma va a Udine. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 3 settembre, ore 15:00

BONAVENTURA E GONZALEZ IN DUBBIO, PAREDES SI CANDIDA

Italiano con i dubbi Bonaventura, Gonzalez, Duncan: il primo è più avanti e potrebbe esserci, gli altri due verso il forfait. In attacco Jovic favorito con Ikoné e Sottil. Nella Juventus possibile chance immediata per Paredes, che deve prendere confidenza con i compagni: inamovibile Miretti, rischia Rabiot. Di Maria potrebbe essere preservato per la Champions.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Data e ora: Sabato 3 settembre, ore 18:00

DE KETELAERE DAL 1’, DZEKO E DARMIAN FAVORITI

Pioli pensa a De Ketelaere dal primo minuto nel derby. Messias e Leao gli esterni, Giroud davanti. Nell’Inter Dzeko in vantaggio su Correa, Darmian su Gosens e Dimarco. Poi i soliti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Data e ora: Sabato 3 settembre, ore 20:45

FELIPE ANDERSON IN DUBBIO, KVARATSKHELIA DALL’INIZIO

Sarri ha due dubbi: Vecino avanti su Luis Alberto, Pedro favorito su Felipe Anderson, che non sta bene dopo la ferita rimediata con la Samp. Nel Napoli tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Zielinski da mezz’ala, Raspadori e Simeone iniziano in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 4 settembre, ore 12:30

SEMPRE DESSERS-OKEREKE, DEFREL PER BERARDI

Alvini valuta gli ultimi arrivati, tra cui Meité, ma difficilmente potranno partire dall’inizio. In attacco Dessers e Okereke, Zanimacchia favorito sulla trequarti. Nel Sassuolo Defrel sostituisce l’infortunato Berardi, Thorstvedt mezz’ala. Laurentié avrà spazio a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 4 settembre, ore 15:00

VERDE KO, OCCHIO A ZIRKZEE

Gotti non ha molte alternative, considerando le sicure assenze di Amian e Verde. Agudelo cerca una maglia in mediana, Nzola chiamato agli straordinari. Nel Bologna ok Lucumi dietro, Soriano potrebbe strappare una maglia come trequartista ai lati del duo Arnautovic e Zirkzee.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 4 settembre, ore 18:00

CONFERMA PER COPPOLA, WINKS NON ANCORA PRONTO

Cioffi va avanti con il 3-5-2, ma a gara in corso potrebbe inserire il neo arrivato Verdi. Coppola dietro e Faraoni recuperato a destra. Nella Sampdoria occhio a Gabbiadini davanti. Winks non è ancora pronto e potrebbe comunque essere convocato almeno per la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

Data e ora: Domenica 4 settembre, ore 20:45

LUNGO KO PER MASINA, MOU NON CAMBIA

Sottil perde Masina (attesi gli esami per l’esito, ma pare un lungo stop). Dietro duello tra Perez e Nuytinck, Pereyra ancora sacrificato a destra. In attacco sempre Beto e Deulofeu. Nella Roma Matic e Cristante in mezzo, Karsdorp torna a destra, Dybala e Pellegrini a sostegno di Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA

Data e ora: Lunedì 5 settembre, ore 18:30

IZZO E ROVELLA SUBITO DENTRO, MURIEL PER ZAPATA

Stroppa lancia subito i nuovi Izzo e Rovella. Sensi e Pessina le mezz’ali, in attacco Caprari e Petagna. Nell’Atalanta qualche cambio: Zapata è ko e gioca Muriel davanti. Pasalic e Malinovskyi trequartisti, visto che Ederson non ha convinto. Soppy ancora a destra.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-EMPOLI

Data e ora: Lunedì 5 settembre, ore 18:30

PIATEK IN PANCHINA, BALDANZI KO

Nicola non stravolge i piani e 11 titolare nonostante gli arrivi di Daniliuc e Piatek. Dia e Bonazzoli in attacco. Nell’Empoli Bajrami trequartista al posto di Baldanzi, infortunato. In attacco Lammers e Destro. Pjaca dovrebbe andare in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LECCE

Data e ora: Lunedì 5 settembre, ore 20:45

RADONJIC CI PROVA, CEESAY TORNA AL CENTRO

Juric spera di avere Radonjic nella gara contro il Lecce. Vlasic il suo partner. Sanabria davanti. Occhio a Schuurs dietro. Nel Lecce Ceesay in vantaggio su Colombo, Pezzella a sinistra, Banda ancora titolare.

