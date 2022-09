Torna in campo la Serie A, con la settima giornata del campionato 22/23. Apre la giornata l'anticipo del venerdí tra Salernitana e Lecce, mentre il Apre la giornata l'anticipo del venerdí tra Salernitana e Lecce, mentre il Milan é impegnato nel big-match della domenica sera contro il Napoli. Trasferta a Udine per l'Inter , la Juventus si gioca tutto con il Monza, la Roma attende l'Atalanta in una partita dal sapore di Champions. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno le 20 squadre dopo il mercato 12/07/2022 ALLE 15:45

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-LECCE

Data e ora: Venerdí 16 settembre, ore 20:45

DANILIUC PER FAZIO, OK CEESAY

Nicola reinserisce Gyomber e mette Daniliuc al centro. Poi solita Salernitana, con Piatek e Dia davanti. Nel Lecce ok Banda e Ceesay, guariti dai problemi muscolari. Gonzalez in mediana. Di Francesco in vantaggio su Oudin.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-EMPOLI

Data e ora: Sabato 17 settembre, ore 15:00

ARNAUTOVIC IN RECUPERO, CONFERMA PER PJACA

Motta riparte con il 3-5-2, dove Barrow affianca Arnautovic, che pare recuperare dall’affaticamento muscolare. Kasius e Cambiaso esterni. Nell’Empoli ancora Pjaca dietro alla coppia Satriano-Lammers. Grassi favorito su Marin.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 17 settembre, ore 18:00

GYASI CON NZOLA, DJURICIC DALL’INIZIO

Derby ligure caldissimo per Gotti, che conferma Ampadu dietro e sceglie la coppia Nzola-Gyasi. Nella Sampdoria Caputo unica punta, con Sabiri e Djuricic alle spalle. Villar possibile regista.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 17 settembre, ore 20:45

MIRANCHUK TORNA DOPO LA SOSTA, ERLIC IN DUBBIO

Juric dovrebbe avere a disposizione Radonjic, che sta meglio e può giocare con Vlasic. Buongiorno ok dietro, Aina sfida Lazaro. Miranchuk tornerà dopo la sosta. Nel Sassuolo ancora tridente Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Erlic ha un fastidio muscolare e potrebbe essere preservato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 12:30

BETO CON DEULOFEU, DENTRO DIMARCO

Sottil stavolta sceglie la coppia Beto-Deulofeu, con Success in panchina. Arslan favorito su Samardzic, Lovric dal 1’. Nell’Inter Dimarco, Bastoni e Darmian si giocano due maglie. Ma Dimarco è riposato perché in Champions non ha giocato. In attacco Dzeko con Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-LAZIO

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 15:00

ZANIMACCHIA SI CANDIDA, LAZZARI KO

Alvini insiste con la coppia Dessers-Okereke, ma sceglie Zanimacchia trequartista. Sernicola e Meite confermati. Nella Lazio – da valutare dopo l’Europa League, Patric al posto dell’infortunato Lazzari, con Casale in mezzo. Vecino favorito su Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VERONA

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 15:00

GONZALEZ SEMPRE OUT, TAMEZE IN MEZZO

Dodo, Sottil, Castrovilli, Milenkovic, Gonzalez: lista di infortunati lunghissima per Italiano. Jovic favorito su Cabral. Nel Verona ko Ceccherini e Veloso, pronti Gunter e Tameze. In attacco sempre Henry e Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 15:00

PETAGNA DAL 1’, KEAN E FAGIOLI DENTRO

Palladino, al suo esordio, rilancia Petagna in coppia con Caprari. Rovella in mediana, con Sensi e Pessina. Nella Juventus tanti assenti e due squalificati: possibile chance per Gatti, Fagioli e Kean.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 18:00

KARSDORP ANCORA IN DUBBIO, KO ZAPPACOSTA E BOGA

Mourinho – dopo l’Europa League – valuterà le condizioni di tanti suoi giocatori. Dybala e Abraham giocano. Nell’Atalanta ko anche Boga e Zappacosta. Favoriti Pasalic e Malinkovskyi sulla trequarti. Duello tra Muriel e Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Data e ora: Domenica 18 settembre, ore 20:45

CHI SOSTITUISCE LEAO? LOZANO NON CE LA FA

Pioli con il dubbio sulla trequarti: Diaz favorito per sostituire Leao. Kjaer dietro. Nel Napoli Lozano e Osimhen out: giocano Politano e Simeone.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Serie A Pagellone 6ª: Udinese on fire, Inter e Napoli al fotofinish, VAR da incubo 13/09/2022 ALLE 08:46