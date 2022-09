Dopo la sosta per la Nations League, torna in campo la Serie A, con l'ottava giornata del campionato 22/23. Apre il turno la gara tra Napoli e Torino, mentre il Apre il turno la gara tra Napoli e Torino, mentre il Milan è impegnato nella trasferta di Empoli. Big match contro la Roma per l'Inter , la Juventus proverà a reagire nel posticipo domenicale contro il Bologna. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Data e ora: Sabato 1 ottobre, ore 15:00

LOZANO VERSO IL FORFAIT, SANABRIA DAVANTI

Spalletti senza Osimhen, Politano, Lozano. Raspadori favorito su Simeone, Elmas a destra. Nel Torino ok Vlasic e Radonijc. Sanabria torna titolare, Schuurs avanti su Buongiorno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Data e ora: Sabato 1 ottobre, ore 18:00

ASLLANI IN REGIA, OK ZANIOLO

Inzaghi sceglie Dzeko accanto a Lauraro (sempre out Lukaku), mentre lancia il giovane Asllani in mezzo al campo. De Vrij favorito su Acerbi. Nella Roma Celik esterno a destra, Spinazzola a sinistra e possibili i quattro “tenori” insieme: Zaniolo e Dybala trequartisti, Pellegrini in regia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

Data e ora: Sabato 1 ottobre, ore 20:45

DESTRO PRONTO, MA IN PANCHINA, DEST SI CANDIDA

Zanetti ritrova Destro, che però inizia in panchina. In attacco Lammers e Satriano. Anche Baldanzi è recuperato, ma dovrebbe giocare Bajrami. Nel Milan ok Giroud e Leao, De Ketelaere dal 1’, possibile Calabria al posto di Hernandez a sinistra e Dest a destra. Tatarusanu in porta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SPEZIA

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 12:30

RECUPERO IMPROBABILE PER IMMOBILE, NZOLA UNICA PUNTA

Sarri difficilmente avrà Immobile a disposizione. Anche Casale out. Lazzari invece recupera. Pedro falso nueve con Zaccagni e Anderson ai lati. Nello Speza 4-5-1 con mediana folta (Ekdal dentro) e Nzola unica punta. Non ce la fa Reca.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CREMONESE

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 15:00

BANDA IN GRUPPO, CEESAY A PARTE, OK ZANIMACCHIA

Baroni rischia di non avere a disposizione Ceesay, mai in gruppo questa settimana. Recuperato invece Banda, che affianca Strefezza e Colombo. Nella Cremomese Zanimacchia a ridosso della coppia Dessers-Okereke. Meité sempre titolare in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MONZA

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 15:00

COLLEY RECUPERA, PALLADINO NON CAMBIA

Giampaolo ritrova Colley dietro e sceglie la coppia Gabbiadini-Caputo. Nel Monza stesso 11 che ha battuto la Juventus prima della sosta. Ciurria a destra, Caprari-Mota davanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 15:00

ERLIC RIENTRA, LOVATO OK

Dionisi ritrova Erlic dietro. Niente da fare per Berardi. Nel tridente con Laurentié e Pinamonti, il favorito è Kyriakopoulos, avanti nel ballottaggio con il giovane D’Andrea. Nella Salernitana solito 3-5-2 in cui si rivede Lovato, che dovrebbe comporre con Daniliuc e Bronn il terzetto arretrato. Dia-Piatek in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 18:00

KOOPMEINERS C’É, ZAPPACOSTA NO, MILENKOVIC OK

Gasperini recupera Koopmeiners, ma non Zapata. Hojlund favorito su Muriel. Zappacosta si é fermato ancora e non ci sará. Nella Fiorentina Gonzalez e Sottil esterni, Kouamé al centro dell’attacco. Jovic e Cabral in panchina. Milenkovic ci prova, ma non è ancora al top.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 2 ottobre, ore 20:45

LOCATELLI E RABIOT OK, BARROW E ORSOLINI DAL 1’

Allegri recupera Locatelli e Rabiot, che fanno le mezz’ali con Paredes in regia. 3-5-2 con Milik e Vlahovic davanti. Nel Bologna 4-2-3-1: Posch e Lucumí centrali di difesa, Moro in mezzo, Orsolini e Barrow esterni d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

Data e ora: Lunedì 3 ottobre, ore 20:45

COPPOLA KO, BETO CON DEULOFEU

Cioffi perde Coppola per infortunio: pronto Cabal. Lazovic favorito su Verdi e Hrustic. Henry con Lasagna. Nell’Udinese il consolidato 3-5-2 con Pereyra esterno, Lovric mezz’ala e la coppia d’attacco formata da Beto e Deulofeu.

