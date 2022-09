Torna in campo la Serie A, con la sesta giornata del campionato 22/23. Apre le danze il Napoli di Spalletti contro lo Spezia, trasferta a Genova con la Samp per il Apre le danze il Napoli di Spalletti contro lo Spezia, trasferta a Genova con la Samp per il Milan campione in carica, mentre l'Inter ospita il Torino, la Juventus se la vede con la Salernitana, la Roma chiude ad Empoli lunedí sera mentre il Bologna dopo il divorzio da Mihajlovic , primo allenatore saltato della stagione, domenica pomeriggio sfiderà la Fiorentina con un nuovo tecnico in panchina. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA

Data e ora: Sabato 10 settembre, ore 15:00

OSIMHEN OUT, AGUDELO SCALPITA

Spalletti rischia di dover rinunciare a Osimhen, uscito con un infortunio muscolare dal match con il Liverpool. Pronto Simeone. Rientra Lozano, dietro possibile chance per Ostigard. Nello Spezia Gotti pensa ad Agudelo in tandem con Nzola. Bourabia in regia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Data e ora: Sabato 10 settembre, ore 18:00

BARELLA E DIMARCO DALL’INIZIO, SCHUURS E SINGO IN DUBBIO

Inzaghi pensa a qualche cambio dopo la sconfitta con il Bayern Monaco. Correa davanti, Dimarco dietro e Barella in mediana. Nel Torino in dubbio Schuurs (caviglia) e Singo (non ha ancora perfettamente recuperato): pronti Djidji e Vojvoda.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MILAN

Data e ora: Sabato 10 settembre, ore 20:45

PRONTO GABBIADINI, ECCO ORIGI

Giampaolo medita il passaggio definitivo al 4-3-1-2 con Sabiri dietro la coppia Caputo-Gabbiadini. Winks sempre out. Nel Milan Origi prima punta, Kjaer per Kalulu e Diaz per De Ketelaere. Turnover obbligato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CREMONESE

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 12:30

HOLJUND CONFERMATISSIMO, SEMPRE DESSERS-OKEREKE

Gasperini continua a dare fiducia ai nuovi Holjund, Ederson e Lookman. Soppy a destra. Nella Cremonese Zanimacchia alle spalle della solita coppia Okereke-Dessers. A destra Ghiglione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 15:00

NUOVO ALLENATORE E NUOVE IDEE, VIOLA DA VERIFICARE

In attesa dell’ufficilizzazione del nuovo tecnico, Bologna con tutta la rosa a disposizione. Arnautovic sta bene, cosí come Barrow. Viola da verificare dopo la Conference League. Jovic comunque dovrebbe esserci, mentre Duncan e Milenkovic sono ko.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-MONZA

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 15:00

OUDIN E BANDA ESTERNI, PETAGNA GIOCA

Baroni, sempre senza Strefezza, pensa a Oudin e Banda come esterni. Ceesay davanti, Baschirotto leader difensivo. Nel Monza confermato il trio di centrocampo Sensi-Rovella-Pessina, mentre Caprari supporta Petagna davanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-UDINESE

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 15:00

LAURENTIÉ DAL 1’, BETO-DEULOFEO DAVANTI

Dionisi conferma l’inedito tridente Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Frattesi ok, cosí come Erlic. Nell’Udinese Pereyra smpre largo, Lovric mezz’ala, in attacco Deulofeu e Beto, favorito su Success.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VERONA

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 18:00

MARCOS ANTONIO IN REGIA, LAZOVIC INTERNO

Sarri dovrà verificare le condizioni dei suoi dopo l’Europa League. Occhio al turnover. In regia ci va Marcos Antonio, visto che Cataldi è stato squalificato. Nel Verona stesso modulo e stessi interpreti della gara vinta con la Samp. Lazovic interno con licenza di alzarsi, Doig e Terracciano esterni, Henry con Lasagna davanti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 11 settembre, ore 20:45

LOCATELLI DALL’INIZIO, NICOLA NON CAMBIA

Allegri intenzionato a tornare al 4-3-3, con Locatelli mezz’ala e Kostic avanzato. Alex Sandro da verificare, possibile Gatti con Bremer. Nella Salernitana solito 3-5-2, dove Dia e Bonazzoli sono i terminali offensivi. Daniliuc contende una maglia a Bronn.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ROMA

Data e ora: Lunedì 12 settembre, ore 20:45

LAMMERS CON SATRIANO, ABRAHAM E KARSDORP DA VALUTARE

Satriano gioca in coppia con Lammers, mentre sulla trequarti si rivede Bajrami. Nella Roma da verificare le condizioni di Abraham e Karsdorp, non convocati per la trasferta di Europa League. Pronti Celik e Belotti.

