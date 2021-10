Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-GENOA

Data e ora: martedì 26 ottobre ore 18:30

GIOCA NZOLA, DESTRO CON CAICEDO

Thiago Motta punta ancora su Nzola. Verde e Gyasi titolari, Kovalenko in mediana. Il Genoa perde Fares (non convocato): giocano Sabelli e Cambiaso. In attacco Destro e Caicedo.

PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-SALERNITANA

Data e ora: martedì 26 ottobre ore 18:30

ARAMU POTREBBE RECUPERARE, BONAZZOLI CON SIMY

Zanetti spera di recuperare Aramu, febbricitante, almeno per la panchina. Kiyine e Okereke i favoriti nel tridente con Forte, preferito ad Henry. Nella Salernitana Ribery dietro a Simy e Bonazzoli. Zortea e Kastanos titolari.

PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO

Data e ora: martedì 26 ottobre ore 20:45

DENTRO GIROUD E KESSIÉ, PRAET DAL 1’

Pioli valuta se rischiare Hernandez (pronto Kalulu). Kessié in mezzo e Giroud davanti le novitá. Nel Torino rientra Rodriguez dietro. Pobega in mediana, Praet e Brekalo appoggiano Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SASSUOLO

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

DYBALA DALL’INIZIO, TRAORÉ TITOLARE

Allegri pensa a qualche cambio: giocano De Sciglio, de Ligt, Bentancur, Chiesa e Dybala. Nel Sassuolo Muldur a destra, Traoré sulla trequarti. Difficile il recupero di Boga.

PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-ATALANTA

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

QUAGLIARELLA GIOCA, MURIEL ANCHE

D’Aversa schiera Depaoli al posto dello squalificato Bereszynski. Rientra Thorsby, possibile coppia Quagliarella-Caputo. Nell’Atalanta Muriel appoggia Zapata. Non recupera nessuno degli indisponibili.

PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-VERONA

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 18:30

RIECCO PEREYRA, ILIC NON SI TOCCA

Gotti ritrova Pereyra, mentre resta in dubbio Deulofeu. In attacco Pussetto e Beto. Nel Verona Simeone supportato da Barak e Caprari. Inamovibile Ilic in mezzo con Veloso.

PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-ROMA

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

NANDEZ E STROOTMAN VERSO IL FORFAIT, MOURINHO NON CAMBIA

Mazzarri ha diversi problemi di formazione. Ko Caceres, Godin, Nandez e Strootman. Possibile chance per Pereiro e Grassi. Nella Roma stesso 11 visto con il Napoli. Niente turnover.

PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-INTER

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

CONFERMA PER CUTRONE-PINAMONTI, DENTRO DIMARCO E SANCHEZ

Andreazzoli conferma l’11 che ha fatto bene a Salerno. Davanti Cutrone e Pinamonti. Nell’Inter qualche cambio: in attacco Sanchez, a sinistra Dimarco. Potrebbe giocare anche Ranocchia dietro.

PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-FIORENTINA

Data e ora: mercoledì 27 ottobre ore 20:45

LUIS ALBERTO DAL 1’, SAPONARA CONFERMATO

Sarri stavolta sceglie Luis Alberto e lascia riposare Milinkovic. Rientrano Luiz Felipe e Acerbi dietro. Basic mezz’ala. Nella Fiorentina Odriozola insidia Venuti, verso la conferma Maleh e Saponara. Torreira in regia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Data e ora: giovedì 28 ottobre ore 20:45

MERTENS CON OSIMHEN, ORSOLINI PER SORIANO

Qualche piccolo cambio nel Napoli. Elmas potrebbe far rifiatare Zielinski, Mertens con Insigne e Osimhen davanti. Nel Bologna Binks e Orsolini per Soriano e Soumaro squalificati. Arnautovic rischia di non farcela.

