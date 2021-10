Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni Atalanta-Lazio

Data e ora: Sabato 30 ottobre, ore 15:00

RECUPERO DIFFICILE PER DEMIRAL, LUIZ FELIPE CE LA FA

Gasperini guarda anche alla Champions, ma ha gli uomini contati. Demiral verrà valutato fino all’ultimo, Palomino quasi sicuramente out. Ilicic in vantaggio su Malinovskyi, Zapata su Muriel. Nella Lazio tridente Anderson-Immobile-Pedro. Luiz Felipe, uscito a scopo precauzionale con la Fiorentina, dovrebbe farcela. Possibile conferma per Luis Alberto.

Probabili formazioni Verona-Juventus

Data e ora: Sabato 30 ottobre, ore 18:00

SIMEONE GIOCA, CHANCE PER ARTHUR

Tudor si affida a Simeone, sostenuto da Barak e Caprari. Dietro Ceccherini avanti su Magnani. Nella Juventus De Sciglio out un mese. Chiellini e De Ligt favoriti come coppia difensiva, Arthur in mezzo con Locatelli. Kean non sta bene: fuori ancora una settimana.

Probabili formazioni Torino-Sampdoria

Data e ora: Sabato 30 ottobre, ore 20:45

PRAET CON BREKALO, TORNA AUGELLO

Juric lancia Praet e Brekalo come tandem di trequartisti dietro a Sanabria, favorito su Belotti. Rodriguez dal 1’. Nlla Sampdoria Augello torna a disposizione, Caputo ancora in vantaggio su Quagliarella.

Probabili formazioni Inter-Udinese

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 12:30

CORREA CON DZEKO, SUCCESS CON BETO

Inzaghi tiene a riposo Lautaro e De Vrij in vista del decisivo match di Champions contro lo Sheriff. Dumfries e Perisic gli esterni, Correa con Dzeko davanti. Nell’Udinese conferma della coppia Beto-Success. Larsen favorito su Udogie.

Probabili formazioni Fiorentina-Spezia

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 15:00

SAPONARA E MALEH TITOLARI, COLLEY DAL 1’

Italiano, sempre privo di Gonzalez (covid), ridà fiducia a Maleh e Saponara, come nella gara interna vinta con il Cagliari. Venuti a destra. Nello Spezia Colley e Sancedo titolari, Nzola ancora favorito su Manaj.

Probabili formazioni Genoa-Venezia

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 15:00

BALLARDINI LANCIA CAICEDO, ARAMU OK

Ballardini potrebbe cambiare schieramento, lanciando Caicedo in coppia con Destro. In quel caso Cambiaso alzato come esterno e uno tra Ghiglione e Sabelli dietro. Nel Venezia nessuna preoccupazione per Aramu. Henry favorito su Forte, ok Busio in mezzo.

Probabili formazioni Sassuolo-Empoli

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 15:00

SCAMACCA CONFERMATO, CUTRONE CON PINAMONTI

Scamacca prima punta, Raspadori alle spalle, poche chances per Djuricic e Boga di recuperare. Frattesi, invece, dovrebbe farcela nonostante la botta al ginocchio subita contro la Juventus. Nell’Empoli Cutrone avanti con Pinamonti, possibile nuova panchina per Berhami. Stulac in regia.

Probabili formazioni Salernitana-Napoli

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 18:00

RIBERY E BONAZZOLI CONFERMATI, OK ZIELINSKI

Colantuono insiste con il modulo che ha innescato la vittoria di Venezia. Ribery trequartista dietro a due punte, Bonazzoli e Djuric (in vantaggio su Simy). Di Tacchio in regia. Nel Napoli Zielinski stavolta parte avanti a Elmas, Politano a Lozano.

Probabili formazioni Roma-Milan

Data e ora: Domenica 31 ottobre, ore 20:45

MOU NON CAMBIA, DIAZ E IBRA TITOLARI

Roma senza variazioni. Mourinho non fa turnover e insiste con il suo 11 tipo. Anche Zaniolo chiamato agli straordinari. Nel Milan Ibrahimovic favorito su Giroud, rientrano dal 1’ Diaz ed Hernandez.

Probabili formazioni Bologna-Cagliari

Data e ora: Lunedì 1 novembre, ore 20:45

ARNAUTOVIC CE LA FA, GODIN E STROOTMAN VERSO IL RIENTRO

Mihajlovic conta di recuperare Arnautovic. Rientra Soriano dalla squalifica, occhio a Schouten in mezzo. Nel Cagliari Godin e Strootman ormai pronti al rientro. Keita appoggia Joao Pedro.

