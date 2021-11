Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni Empoli-Genoa

Data e ora: venerdí 5 novembre ore 20.45

DI FRANCESCO CON PINAMONTI, KO DESTRO

Stojanovic squalificato nell’Empoli: dovrebbe giocare Fiamozzi a destra. Ricci in regia, Pinamonti e Di Francesco davanti. Nel Genoa ko Destro: gioca Caicedo dal 1’. Cambiaso e Criscito gli esterni, Kallon nel tridente.

Probabili formazioni Spezia-Torino

Data e ora: sabato 6 novembre ore 15.00

RIENTRA ERLIC, GRANATA SENZA POBEGA E BREKALO

Motta ritrova Erlic dietro, Antiste favorito su Salcedo, ancora Nzola davanti. Nel Torino Pobega squalificato, Brekalo e Ansaldi ko. Giocano Rincon e Linetty, conferma per Praet. Belotti avanti su Sanabria.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

Data e ora: sabato 6 novembre ore 18.00

AVANTI CON CHIESA E DYBALA, GONZALEZ ANCORA CON IL COVID

Allegri continua con la squadra che bene ha fatto in Champions. Rischia un’altra panchina Cuadrado. Bernardeschi e McKennie titolari. Nella Fiorentina sempre out Gonzalez, fermato dal Covid. Castrovilli mezz’ala, Callejon nel tridente.

Probabili formazioni Cagliari-Atalanta

Data e ora: sabato 6 novembre ore 20.45

KEITA SEMPRE KO, PASALIC INSIDIA MALINOVSKYI

Mazzarri sempre senza Keita, schiera ancora Joao Pedro e Pavoletti. Ok Godin dietro. Nell’Atalanta niente da fare per Toloi. Palomino stringe i dentri, Malinovskyi insidiato da Pasalic. Muriel potrebbe far rifiatare Zapata.

Probabili formazioni Venezia-Roma

Data e ora: domenica 7 novembre ore 12.30

DUELLO TRA FORTE E HENRY, MOU INSISTE CON ABRAHAM

Zanetti ritrova Ampadu in mediana, conferma Aramu e Okereke e deve decidere tra Forte e Henry come prima punta. Mourinho conferma l’11 titolare, con Zaniolo e Abraham regolarmente dal 1’.

Probabili formazioni Sampdoria-Bologna

Data e ora: domenica 7 novembre ore 15.00

CAPUTO FAVORITO SU QUAGLIARELLA, MIHAJLOVIC NON CAMBIA

D’Aversa sostituisce Adrien Silva con Askildsen e insiste con il tridente in cui Gabbiadini e Candreva sono gli esterni: in mezzo piú Caputo di Quagliarella. Nel Bologna stesso 11 visto con il Cagliari. Barrow e Soriano a sostegno di Arnautovic.

Probabili formazioni Udinese-Sassuolo

Data e ora: domenica 7 novembre ore 15.00

DEULOFEU CON BETO, BOGA INIZIA IN PANCHINA

Difficile il recupero di Pussetto. Gioca Deulofeu con Beto. Molina a destra, Udogie a sinistra. Nel Sassuolo il brasiliano Henrique sostituisce Lopez. Traoré favorito su Boga, che dovrebbe cominciare in panchina. A meno che non venga escluso Raspadori, apparso in calo fisico.

Probabili formazioni Lazio-Salernitana

Data e ora: domenica 7 novembre ore 18.00

CONFERMA PER CATALDI, RIBERY IN DUBBIO

Sarri conferma l’11 visto a Bergamo. Cataldi in regia, Luis Alberto mezz’ala. Nella Salernitana nessun recupero fisico. In mezzo gioca Schiavone, davanti Djuric affianca Bonazzoli. Ribery si é allenato a parte ed é in dubbio.

Probabili formazioni Napoli-Hellas Verona

Data e ora: domenica 7 novembre ore 18.00

DA VALUTARE OSIMHEN, SIMEONE CONFERMATISSIMO

Spalletti ritrova Insigne, ma deve valurare Osimhen, che non è ancora al top. Nel caso pronto Mertens. Dietro Juan Jesus per lo squalificato Koulibaly. Tudor conferma l’11 che ha fatto benissimo con la Juventus. Simeone prima punta, Barak e Caprari alle spalle.

Probabili formazioni Milan-Inter

Data e ora: domenica 7 novembre ore 20.45

IBRA DAL 1’, CORREA PER DZEKO

Pioli con un dubbio: Calabria é uscito malconcio dal match col Porto e rischia. Possibile Kalulu a destra e Ballo-Touré a sinistra. Bennacer favorito su Tonali, Ibrahimovic su Giroud. Nell’Inter solito 3-5-2 con un paio di duelli: Calhanoglu favorito su Vidal, Correa su Dzeko.

