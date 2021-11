Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni Atalanta-Spezia

Data e ora: sabato 20 novembre, ore 15.00

TOLOI DISPONIBILE, FIDUCIA IN STRELEC

Gasperini dovrebbe recuperare Toloi e Djimsiti, ma potrebbe perdere Lovato. Ilicic favorito su Malinovskyi, Zapata su Muriel. Nello Spezia Hristov a rischio, in mezzo Maggiore e Kovalenko, davanti Strelec e Gyasi sono gli esterni.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

Data e ora: sabato 20 novembre, ore 18.00

IMMOBILE DIFFICILMENTE RECUPERA, DUBBI PER PEDRO E DYBALA

Sarri con il problema Immobile, che potrebbe non farcela. Occhio alla mossa Zaccagni davanti, visto che anche Pedro si è fermato in allenamento. Lazzari non sta bene, Marusic ha il Covid, pronto Patric. Allegri riavrà a disposizione Kean, ma sono a forte rischio Bernardeschi, Chiellini e Dybala, che si sono infortunati con le nazionali.

Probabili formazioni Fiorentina-Milan

Data e ora: sabato 20 novembre, ore 20.45

GONZALEZ OK, IBRA DAL 1’

Nastasic potrebbe stare fuori a lungo, Quarta e Milenkovic sono squalificati, così Italiano potrebbe adattare qualcuno accanto a Igor. Gonzalez guarito dal Covid. Messias torna a disposizione, ma si è fermato Calabria. Dovrebbe partire ancora dal 1’ Ibra, in leggero vantaggio su Giroud, mentre Leao resta favorito su Rebic.

Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari

Data e ora: domenica 21 novembre, ore 12.30

BOGA E DJURICIC DA VALUTARE, OK CACERES E STROOTMAN

Dionisi deve valutare i recuperi di Boga e Djuricic, non ancora al meglio. Pronto ancora Scamacca davanti. Nel Cagliari rientrano Caceres e Strootman, mentre Walukiewicz si è operato e ne avrà per un po’. Davanti tutto ruota attorno a Keita, che sta lavorando ancora a parte.

Probabili formazioni Bologna-Venezia

Data e ora: domenica 21 novembre, ore 15.00

DE SILVESTRI KO, OKEREKE CONFERMATO DAVANTI

Mihajlovic, senza De Silvestri, apre il ballottaggio tra Binks e Mbaye. Davanti ancora Soriano e Barrow ad appoggiare Arnautovic. Nel Venezia confermato l’assetto visto contro la Roma: tridente con Aramu, Kiyine e Okereke, anche se Johnsen, recuperato, scalpita.

Probabili formazioni Salernitana-Sampdoria

Data e ora: domenica 21 novembre, ore 15.00

BONAZZOLI CON SIMY, CAPUTO FAVORITO SU QUAGLIARELLA

Colantuono recupera Lassana Coulibaly in mezzo e schiera il tridente Ribery, Simy e Bonazzoli. Samp in emergenza, senza anche Adrien Silva. In attacco Caputo e Quagliarella insieme.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Data e ora: domenica 21 novembre, ore 18.00

DE VRIJ OUT, RISCHIANO DZEKO E BASTONI, OK POLITANO

Inzaghi con diversi problemi di formazione. De Vrij sicuramente out, Bastoni, Dzeko e Lautaro da valutare dopo le Nazionali. Pronti Correa e Dimarco. Nel Napoli out Demme, mentre Politano resta in vantaggio su Lozano.

Probabili formazioni Genoa-Roma

Data e ora: domenica 21 novembre, ore 20.45

CAICEDO E CRISCITO A PARTE, DUBBIO PELLEGRINI

Shevchenko inizia con una serie lunghissima di infortunati. Destro non dovrebbe farcela, Caicedo e Criscito non si sono allenati e sono a rischio. Nella Roma Pellegrini prova a recuperare dai fastidi muscolari, in attacco confermato Shomurodov con Abraham.

Probabili formazioni Verona-Empoli

Data e ora: lunedì 22 novembre, ore 18.30

RIENTRA LAZOVIC, OCCHIO A ZURKOWSKI

Tudor ritrova Lazovic, che aveva saltato la trasferta di Napoli. Ilic un po' piú indietro. Bessa e Kalinic squalificati, Caprari confermato con Simeone. Nell’Empoli Pinamonti e Di Francesco coppia d’attacco, Zurkowski e Henderson favoriti a centrocampo.

Probabili formazioni Torino-Udinese

Data e ora: lunedì 22 novembre, ore 20.45

BREKALO OK, RECUPERATI PUSSETTO E SAMIR

Juric ritrova Brekalo, ma rischia di dover rinunciare a Praet, tornato prima dal ritiro del Belgio. Mandragora in recupero. Gotti invece potrà contare su Samir e Pussetto, ormai pienamente ristabiliti. In attacco però giocano Beto e Deulofeu.

