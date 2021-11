Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni Cagliari-Salernitana

Data e ora: venerdì 26 novembre ore 20.45

OUT PAVOLETTI E GODIN, RIBERY NON CONVOCATO

Mazzarri ha confermato in conferenza le assenze di Godin e Pavoletti. In attacco Keita e Joao Pedro, qualche chance di recupero per Dalbert. Nella Salernitana out Ribery: possibile tridente con Bonazzoli e Gondo esterni e uno tra Simy e Djuric al centro. Ko anche Strandberg.

Probabili formazioni Empoli-Fiorentina

Data e ora: sabato 27 novembre ore 15

HENDERSON OK, GONZALEZ TITOLARE

Henderson ha smaltito il problema alla caviglia e sarà del match. Davanti favoriti Di Francesco e Pinamonti. Dovrebbe rientrare Ricci in regia. Nella Fiorentina Gonzalez nel tridente con Saponara e Vlahovic. Ritorna dal 1’ Martinez Quarta.

Probabili formazioni Sampdoria-Hellas Verona

Data e ora: sabato 27 novembre ore 15

FIDUCIA IN CAPUTO-QUAGLIARELLA, ILIC ANCORA IN FORSE

D’Aversa dá fiducia alla coppia che ben ha figurato con la Salernitana: Caputo e Quagliarella davanti. Recuperato Yoshida. Nel Verona Ilic ancora in forse, ma al massimo sarebbe andato in panchina. Tudor non cambia, stesso 11 visto nelle ultime uscite.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

Data e ora: sabato 27 novembre ore 18

DYBALA STA MEGLIO, ZAPPACOSTA IN GRUPPO

Allegri medita qualche cambia rispetto a Stamford Bridge. Potrebbero stare fuori Bentancur, Alex Sandro e Rabiot. Chiesa e Bernardeschi esterni, Dybala e Morata davanti. Nell’Atalanta rientrato l’allarme per Zappacosta, che si è allenato in gruppo dopo la botta alla caviglia subita con lo Young Boys. Ilicic e Pasalic a sostegno di Zapata.

Probabili formazioni Venezia-Inter

Data e ora: sabato 27 novembre ore 20.45

JOHNSEN CONFERMATO, DE VRIJ NON CE LA FA

Zanetti conferma Vacca in mezzo e sceglie Aramu e Johnsen come esterni accanto ad Okereke. Nell’Inter poco turnover. Lautaro e Dzeko davanti, De Vrij non recupera.

Probabili formazioni Udinese-Genoa

Data e ora: domenica 28 novembre ore 12.30

SAMARDZIC DAL 1’, PANDEV CON EKUBAN

La novità per Gotti potrebbe essere Samardzic in mezzo al campo al posto di Arslan. Deulofeu e Pereyra confermati, Beto anche. Larsen in gruppo, ma in svantaggio rispetto a Molina. Nel Genoa difesa a tre e coppia d’attacco formata da Pandev e Ekuban. Destro e Caicedo ancora out.

Probabili formazioni Milan-Sassuolo

Data e ora: domenica 28 novembre ore 15

IBRAHIMOVIC GIOCA, FRATTESI SQUALIFICATO

Pioli perde Giroud e rilancia Ibra dal 1’. Anche Leao dovrebbe giocare a sinistra. Tomori non ancora pronto al rientro. Nel Sassuolo Frattesi squalificato: al suo posto Magnanelli. Scamacca in vantaggio su Defrel.

Probabili formazioni Spezia-Bologna

Data e ora: domenica 28 novembre ore 15

CHANCE PER COLLEY, NIENTE DE SILVESTRI

Thiago Motta pensa a Colley come sostituto di Gyasi. Erlic dal 1’ dietro. Nel Bologna non ce la fa De Silvestri: a destra dovrebbe esserci Mbaye e non Orsolini. Inamovibili Soriano e Barrow.

Probabili formazioni Roma-Torino

Data e ora: domenica 28 novembre ore 18

DUBBI IN MEDIANA PER MOU, BREKALO CON PRAET

Mourinho senza Cristante, Villar e Veretout: in mezzo duello Darboe-Diawara. Felix-Afena dovrebbe iniziare in panchina. Confermata la difesa a tre. Nel Torino Brekalo e Praet appoggiano Belotti. Pobega e Lukic in mediana.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Data e ora: domenica 28 novembre ore 20.45

GIOCA MERTENS, OK IMMOBILE

Spalletti sceglie Mertens e Lobotka per sostituire Osimhen e Anguissa. Lozano a destra. Nella Lazio ok Immobile, supportato da Pedro e Anderson. Cataldi in regia.

