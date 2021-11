Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Probabili Formazioni Atalanta-Venezia

Data e ora: Martedì 30 novembre, ore 18:30

ILICIC E PASALIC DAL 1’, JOHNSEN DALL’INIZIO

Gasperini rilancia Pasalic e Ilicic sulla trequarti. Zapata ancora in vantaggio su Muriel. In mezzo potrebbe riposare De Roon. Nel Venezia Johnsen potrebbe giocare dal 1’, accanto a Okereke e Aramu.

Probabili Formazioni Fiorentina-Sampdoria

Data e ora: Martedì 30 novembre, ore 18:30

CASTROVILLI NON CONVOCATO, DIETRO OK YOSHIDA

Non troppi cambiamenti per Italiano: Duncan al posto di Castrovilli (nemmeno convocato) e nel tridente Saponara e Vlahovic dall’inizio con uno tra Sottil e Callejon. Nella Sampdoria Caputo e Quaglierella davanti, ok Yoshida dietro, Verre favorito a sinistra.

Probabili Formazioni Salernitana-Juventus

Data e ora: Martedì 30 novembre, ore 20:45

DJURIC CON BONAZZOLI, KEAN FAVORITO SU MORATA

Colantuono schiera Djuric con Bonazzoli davanti. Ribery ci prova fino all’ultimo. Gyomber e Gagliolo coppia centrale. Nella Juventus out Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey, convocato il giovane Soulé. Davanti Kean e Dybala, mentre Bernardeschi laterale.

Probabili Formazioni Verona-Cagliari

Data e ora: Martedì 30 novembre, ore 20:45

TUDOR NON CAMBIA, KO CRAGNO

Nessun turnover per Tudor, che conferma Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Nel Cagliari invece Keita favorito su Joao Pedro, Strootman su Grassi. A destra gioca Bellanova, in porta Radunovic perché Cragno è ko e non è stato convocato.

Probabili Formazioni Bologna-Roma

Data e ora: Mercoledì 1 dicembre, ore 18:30

ORSOLINI SEMPRE A DESTRA, RIENTRA VERETOUT

Nel Bologna Mihajlovic conferma Orsolini a destra e continua a dar fiducia a Soriano e Barrow. Intoccabile Arnautovic. Nella Roma rientra Veretout in mezzo. Pellegrini si rivedrá nel 2022. Zaniolo affianca Abraham.

Probabili Formazioni Inter-Spezia

Data e ora: Mercoledì 1 dicembre, ore 18:30

D’AMBROSIO E DUMFRIES TITOLARI, OK GYASI

Qualche piccolo cambio per Inzaghi, che perde Ranocchia e Darmian e dá fiducia a D’Ambrosio e Dumfries. Dimarco può far riposare Perisic, Dzeko in coppia con Lautaro.

Probabili Formazioni Genoa-Milan

Data e ora: Mercoledì 1 dicembre, ore 20:45

EKUBAN SEMPRE TITOLARE, OK TOMORI

Shevchenko continua a puntare su Ekuban in coppia con Bianchi. Improbabile il recupero di Destro e Caicedo. Ghiglione sfida Sabelli a destra. Nel Milan Tomori torna a far coppia con Kjaer. Ibrahimovic punta, Tonali preferito a Bennacer.

Probabili Formazioni Sassuolo-Napoli

Data e ora: Mercoledì 1 dicembre, ore 20:45

FIDUCIA A HENRIQUE, POLITANO NEGATIVO

Dionisi non stravolge l’assetto vincente di San Siro. In mezzo Frattesi, Lopez, Henrique, mentre Scamacca gioca da prima punta. Nel Napoli Politano negativo e verso una convocazione. Lobotka e Lozano confermati.

Probabili Formazioni Torino-Empoli

Data e ora: Giovedì 2 dicembre, ore 18:30

SANABRIA PER BELOTTI, BAJRAMI VERSO UNA CHANCE DA TITOLARE

Mazzarri perde Belotti: potrebbe rientrare nel 2022. In attacco Sanabria, sostenuto da Brekalo e Praet. Zima e Aina verso una maglia da titolare. Nell’Empoli Bajrami dovrebbe giocare alle spalle della coppia Pinamonti-Cutrone. Stulac insidia Ricci in regia.

Probabili Formazioni Lazio-Udinese

Data e ora: Giovedì 2 dicembre, ore 20:45

LUIZ FELIPE SQUALIFICATO, PEDRO KO, COME PEREYRA

Sarri, privo di Luiz Felipe (squalificato) e Pedro (infortunato) punta su Patric e Zaccagni. In mezzo Leiva piú di Cataldi. Nell’Udinese Pereyra ko: gioca Pussetto. Molina potrebbe star fuori, pronto Perez.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

