Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Inzaghi: "Mourinho? Sarà un piacere affrontare l'uomo del Triplete" 35 MINUTI FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SALERNITANA

Data e ora: Sabato 4 dicembre, ore 15.00

POTREBBE RIPOSARE IBRA, DJURIC CON BONAZZOLI

Pioli medita qualche cambio con vista Liverpool. Ibrahimovic e Tonali potrebbero riposare, pronti Leao e Bakayoko. Messias confermato, dietro gioca Romagnoli. Nella Salernitana Djuric in vantaggio su Simy, potrebbe recuperare Mamadou Coulibaly. Sempre out Strandberg.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Data e ora: Sabato 4 dicembre, ore 18.00

DENTRO CARLES PERES E SHOMURODOV, DZEKO DAL 1’

Mourinho deve sistemare la sua Roma, viste le squalifiche di Karsdorp e Abraham e l’infortunio occorso ad El Shaarawy. Shomurodov prima punta, Carles Perez a sinistra, possibile difesa a quattro con l’inserimento di Vina. Nell’Inter Dzeko e Lautaro davanti. Barella titolare, da valutare Bastoni: se non ce la fa conferma per D’Ambrosio.

Il Triplete dell'Inter di Mourinho? Tutto nacque dal ko col Catania

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Data e ora: Sabato 4 dicembre, ore 20.45

INSIGNE E RUIZ IN FORTE DUBBIO, ZAPATA DAVANTI

Spalletti, che perde anche Koulibaly, deve valutare Fabian Ruiz e Insigne, usciti con problemi muscolari da Reggio Emilia. Se non ce la fanno dentro Elmas e Demme. Dietro Juan Jesus favorito su Manolas. Nell’Atalanta qualche cambio in ottica Champions: Zapata davanti, Pasalic confermatissimo, dietro rientra Toloi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 5 dicembre, ore 12.30

ANCHE ARNAUTOVIC KO, NICO GONZALEZ SI CANDIDA

Mihajlovic perde Arnautovic: gioca Barrow davanti, con Sansone largo. Poi il solito Bologna. Nella Fiorentina invece Martinez Quarta in vantaggio su Igor per essere partner di Milenkovic. In attacco dovrebbero esserci Nico Gonzalez e Saponara, anche se Sottil e Callejon restano in corsa dopo l’ottima prova contro la Samp.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 5 dicembre, ore 15.00

NZOLA DAL 1’, HENRIQUE FAVORITO SU TRAORÉ

Thiago Motta rispolvera i titolari dopo il turnover di San Siro: dentro Maggiore, Sala, Ferrer, Nikolaou, Nzola e Verde. Nel Sassuolo Toljan a destra, Henrique in vantaggio su Traoré, confermatissimo Scamacca davanti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-VERONA

Data e ora: Domenica 5 dicembre, ore 15.00

HENRY TITOLARE, TAMEZE SFIDA VELOSO

Zanetti spera di ritrovare Okereke, ma il favorito per giocare centravanti resta Henry. Tessmann in mezzo, Aramu e Johnsen gli esterni. Nel Verona solito assetto con un paio di dubbi: Veloso-Tameze, Lasagna-Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LAZIO

Data e ora: Domenica 5 dicembre, ore 18.00

GABBIADINI CON CAPUTO, RIENTRA LUIZ FELIPE

D’Aversa punta sulla coppia Gabbiadini-Caputo, con Quagliarella ancora in panchina. Ferrari sostituisce Colley. Nella Lazio Luiz Felipe in mezzo con Acerbi, Leiva avanti su Cataldi. Davanti i soliti tre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA

Data e ora: Domenica 5 dicembre, ore 20.45

FIDUCIA IN KULUSEVSKI E BERNARDESCHI, PANDEV CON EKUBAN

Allegri insiste con il 4-2-3-1, in cui Kulusevski e Bernardeschi sono gli esterni. Morata preferito a Kean, dietro rientra Bonucci. Nel Genoa Sabelli in vantaggio su Ghiglione, Bani nei tre dietro, Ekuban con Pandev. Anche Rovella ko.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-UDINESE

Data e ora: Lunedi 6 dicembre, ore 18.30

BAJRAMI AVANTI SU HENDERSON, SOPPY A DESTRA

L’Empoli, rinfrancato dalla rimonta di Torino, non varia più di tanto l’assetto base. Romagnoli-Luperto dietro, Bajrami supporta Di Francesco e Pinamonti. Nell’Udinese Beto inamovibile, a destra Soppy prende il posto dello squalificato Molina, in mezzo Jajalo e Arslan.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

Data e ora: Lunedi 6 dicembre, ore 20.45

JOAO PEDRO CON KEITA, PJACA E BREKALO DAL 1’

Mazzarri conferma la coppia Joao Pedro-Keita. In mezzo Nandez e Marin, dietro ok Ceppitelli. Nel Torino Vojvoda a destra, Brekalo e Pjaca favoriti su Praet e Linetty. In attacco Sanabria.

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Serie A Cagliari-Torino: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA