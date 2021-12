Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Il gesto di Immobile: fa visita a un tifoso in attesa di trapianto UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili Formazioni Lazio-Genoa

Data e ora: Venerdì 17 dicembre ore 18:30

LUIS ALBERTO, IMMOBILE E CAMBIASO IN DUBBIO

Sarri deve valutare Luis Alberto, che in settimana si è allenato a parte: pronto Basic. Rientra Milinkovic-Savic, davanti duello a tre per due maglie tra Anderson, Pedro e Zaccagni. Immobile con un problema gastrointestinale, ma dovrebbe farcela. Nel Genoa Cambiaso in dubbio (possibile Ghiglione a sinistra). In attacco Destro dal 1’.

Probabili Formazioni Salernitana-Inter

Data e ora: Venerdì 17 dicembre ore 20:45

OK RIBERY, DZEKO CON LAUTARO

Colantuono schiera sia Ribery, che Bonazzoli che Simy. Ko Zortea. Nell’Inter il miglior 11 possibile, con Dumfries e Perisic esterni, Dzeko e Lautaro davanti.

Probabili Formazioni Atalanta-Roma

Data e ora: Sabato 18 dicembre ore 15:00

MALINOVSKYI TITOLARE, OK ZANIOLO

Gasperini intenzionato a schierare Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Koopmeiners scalpita in mezzo, ma Freuler e De Roon restano favoriti. Nella Roma recupera Zaniolo, che fa coppia con Abraham. Ok anche Kumbulla.

Probabili Formazioni Bologna-Juventus

Data e ora: Sabato 18 dicembre ore 18:00

ARNAUTOVIC C’É, RIENTRANO MCKENNIE E KULUSEVSKI

Mihajlovic con pochi dubbi: Arnautovic a disposizione, ritorna Dominguez, Soriano sulla trequarti. Nella Juventus 4-2-3-1 con De Sciglio e Pellegrini esterni, McKennie in mezzo e Kulusevski possibile novità davanti. Morata titolare.

Probabili Formazioni Cagliari-Udinese

Data e ora: Sabato 18 dicembre ore 20:45

MAZZARRI NON CAMBIA, DEULOFEU CON BETO

Mazzarri si affida allo stesso Cagliari che ha perso con l’Inter. Keita e Joao Pedro davanti, Deiola mezz’ala, Godin dietro. Nell’Udinese ormai consolidato 3-5-2: Cioffi punta su Deulofeu e Beto. Molina e Udogie gli esterni.

Probabili Formazioni Fiorentina-Sassuolo

Data e ora: Domenica 19 dicembre ore 12:30

CALLEJON E GONZALEZ ESTERNI, FIDUCIA A TRAORÉ

Italiano conferma il tridente Callejon-Vlahovic-Gonzalez. In mediana Duncan favorito su Maleh. Nel Sassuolo Traoré con Lopez e Frattesi. In attacco sempre Scamacca punto di riferimento.

Probabili Formazioni Spezia-Empoli

Data e ora: Domenica 19 dicembre ore 15:00

NZOLA VERSO UNA NUOVA ESCLUSIONE, BAJRAMI DAL 1’

Motta insiste con il 3-5-2 dove Gyasi e Reca agiscono da esterni. Nell’Empoli Cutrone e Pinamonti sono supportati da Bajrami. Ricci in regia, Ismajli favorito su Romagnoli, Viti e Tonelli per affiancare Luperto.

Probabili Formazioni Sampdoria-Venezia

Data e ora: Domenica 19 dicembre ore 18:00

CAPUTO CON GABBIADINI, HENRY CENTRAVANTI

D’Aversa conferma l’11 che ha vinto il derby. Caputo e Gabbiadini davanti, Adrien Silva in mediana. Nel Venezia tridente Aramu-Henry-Johnsen. Rientra Ceccaroni dalla squalifica, Ampadu in mezzo al campo.

Probabili Formazioni Torino-Verona

Data e ora: Domenica 19 dicembre ore 18:00

KO BREMER, BARAK CE LA FA

Juric sceglie ancora Pjaca e Praet come spalle di Sanabria. Buongiorno a sinistra, Zima centrale al posto dell’infortunato Bremer. Nel Verona Simeone sostenuto da Barak e Caprari. Ilic in mezzo, Magnani dietro.

Probabili Formazioni Milan-Napoli

Data e ora: Domenica 19 dicembre ore 20:45

SI RIVEDE GIROUD, RITORNA ANGUISSA

Pioli potrebbe recuperare Giroud per il match di domenica sera: il francese al massimo andrà in panchina. Ibra davanti, Diaz sulla trequarti, Tonali e Kessié in mezzo. Nel Napoli torna Anguissa in mediana, dovrebbe farcela Zielinski, mentre si ferma Mario Rui: gioca Malcuit al suo posto.

Fantacalcio: i consigli per la 18a giornata di Serie A

Serie A Il Napoli ufficializza la cessione di Manolas UN' ORA FA