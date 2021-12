Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili Formazioni Udinese-Salernitana

Data e ora: Martedì 21 dicembre, ore 18.30

CIOFFI NON CAMBIA, TORNA A DISPOSIZIONE BONAZZOLI

Cioffi dà fiducia alla squadra che ha dominato a Cagliari. Arslan e Makengo davanti, Beto e Deulofeu di punta. Nella Salernitana Ribery appoggia Simy. Bonazzoli torna a disposizione, ma inizia in panchina.

Probabili Formazioni Genoa-Atalanta

Data e ora: Martedì 21 dicembre, ore 20.45

EKUBAN DAL 1’, MALINOVSKYI ESCLUSO

Shevchenk si affida a Ekuban e Destro davanti. Sabelli a destra, preferito a Ghiglione. Nell’Atalanta Pasalic e Pessina in appoggio a Zapata. In mezzo Koopmeiners preferito a Freuler. Malinovskyi va in panchina.

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari

Data e ora: Martedì 21 dicembre, ore 20.45

POSSIBILE CHANCE PER KULUSEVSKI, CACERES E GODIN OUT

Allegri potrebbe tenere a riposo Cuadrado: basso De Sciglio e alto Bernardeschi, con Kulusevski dal lato opposto. Locatelli ok in regia. Nel Cagliari Caceres e Godin non convocati, mentre recupera Nandez. Pavoletti favorito su Keita.

Probabili Formazioni Sassuolo-Bologna

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 16.30

RASPADORI E SCAMACCA INAMOVIBILI, OK SVANBERG

Dionisi non apporta cambi al suo 11. Frattesi e Traoré mezz’ali, tridente Berardi-Scamacca-Raspadori. Nel Bologna Arnautovic davanti, Svanberg recupera in mezzo, mentre a destra dovrebbe giocare Skov Olsen.

Probabili Formazioni Venezia-Lazio

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 16.30

HENRY TITOLARE, POSSIBILE ESCLUSIONE PER MILINKOVIC

Zanetti rilancia Henry come prima punta, con Aramu e Johnsen esterni. Vacca in regia. Nella Lazio ancora frizioni tra Sarri e Milinkovic-Savic: potrebbe giocare Luis Alberto. Basic mezz’ala, Immobile verso un nuovo forfait.

Probabili Formazioni Inter-Torino

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

DZEKO CON LAUTARO, PRAET KO

Inzaghi sceglie Gagliardini per sostituire Barella squalificato. In attacco Dzeko e Lautaro, rientra Skriniar dietro. Nel Torino Sanabria viene supportato da Brekalo e Linetty: Praet ko, rischia la convocazione.

Probabili Formazioni Roma-Sampdoria

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

MOU INSISTE CON IL SUO 11, GABBIADINI OK

Mourinho non cambia e schiera la Roma di Bergamo. Abraham e Zaniolo davanti. Nella Sampdoria Gabbiardini e Bereszynski sono a disposizione, ma non al meglio dopo i problemi nella gara con il Venezia. Potrebbe giocare Quagliarella.

Probabili Formazioni Verona-Fiorentina

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

DUBBIO BARAK, FUORI CALLEJON

Tudor spera di recuperare Barak, sempre penalizzato dal problema alla schiena. Veloso con Sutalo e Casale dietro, viste le squalifiche di Ceccherini e Magnani. Nella Fiorentina Saponara potrebbe sostituire Callejon. Terzic a sinistra, Duncan mezz’ala.

Probabili Formazioni Empoli-Milan

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 20.45

PINAMONTI CON CUTRONE, SAELEMAEKERS ED HERNANDEZ DALL’INIZIO

Andreazzoli ha due dubbi: Tonelli o Romagnoli dietro, Cutrone o Di Francesco come partner di Pinamonti. Nel Milan Saelemaekers a destra, ristabilito Theo Hernandez, davanti ancora Ibrahimovic.

Probabili Formazioni Napoli-Spezia

Data e ora: Mercoledì 22 dicembre, ore 20.45

INSIGNE E MARIO RUI IN GRUPPO, OK KOVALENKO

Spalletti ritrova Insigne e Mario Rui, che partono titolari. Politano in ballottaggio con Elmas, ok Anguissa in mezzo. Nello Spezia tridente Strelec-Manaj-Gyasi. Ok Kovalenko in mediana.

