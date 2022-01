Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili Formazioni Bologna-Inter

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 12.30

VIGNATO SI CANDIDA, DENTRO SANCHEZ E VIDAL

Mihajlovic, che perde Barrow per la Copp d’Africa e Dominguez per Covid, schiera Soriano in mediana e la coppia Orsolini-Vignato ai lati di Arnautovic. Nell’Inter Vidal e Sanchez al posto di Calhanoglu e Dzeko. Anche Correa è ok e si gioca una maglia.

Probabili Formazioni Sampdoria-Cagliari

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 12.30

EMERGENZA IN MEZZO PER D’AVERSA, PAVOLETTI CON JOAO PEDRO

Sampdoria senza tanti titolari: Chabot al posto di Colley, Ekdal e Thorsby da valutare, Adrien Silva ha rescisso il contratto. Davanti Gabbiadini, Quagliarella e Caputo. Augello out per covid. Nel Cagliari Pavoletti affianca Joao Pedro. Out Nandez.

Probabili Formazioni Lazio-Empoli

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 14.30

BASIC A PARTE, CUTRONE CON PINAMONTI

Sarri, senza Acerbi, schiera Radu centrale. Luis Alberto rientrato in gruppo, mentre Basic si è allenato a parte. Ok Immobile. Nell’Empoli possibile coppia Cutrone-Pinamonti, con Bajrami trequartista.

Probabili Formazioni Spezia-Verona

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 14.30

AGUDELO E ANTISTE DAVANTI, LASAGNA CON SIMEONE

Motta senza Kovalenko, Manaj, Nzola, Strelec, Verde: davanti si va verso un’inedita coppia Antiste-Agudelo. Nel Verona Sutalo confermato dietro, out Barak, pronto Lasagna in coppia con Simeone.

Probabili Formazioni Atalanta-Torino

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 16.30

MURIEL DAL 1’, PRAET E BREKALO OK

Gasperini, senza Zapata, punta su Muriel davanti. In mezzo Koopmeiners al posto dello squalificato Freuler. Nel Torino Praet e Brekalo appoggiano Sanabria. Buongiorno favorito come terzo dietro.

Probabili Formazioni Sassuolo-Genoa

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 16.30

TRE POSITIVI AL COVID, EKUBAN CON DESTRO

Il Sassuolo non ha comunicato il nome di tre positivi al Covid. Henrique favorito per sostituire Traoré, partito per la Coppa D’Africa. Scamacca dal 1’. Nel Genoa Ekuban con Destro. Curiositá per il nuovo arrivato Hefti, che sicuramente fará uno spezone. Bani centrale difensivo.

Probabili Formazioni Milan-Roma

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 18.30

KRUNIC IN REGIA, RECUPERATO PELLEGRINI

Pioli sceglie Krunic come partner di Tonali. Messias titolare, davanti c’è Ibrahimovic. Nella Roma disponibile e arruolato Pellegrini. In attacco ancora Zaniolo e Abraham.

Probabili Formazioni Salernitana-Venezia

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 18.30

RIBERY CON SIMY, OK VACCA E JOHNSEN

Colantuono dà fiducia a Delli Carri e Schiavone. Tanti assenti e ancora alcuni da valutare causa Covid. Nel Venezia Johnsen e Aramu ai lati di Henry, favorito su Okereke. Vacca in regia.

Probabili Formazioni Fiorentina-Udinese

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 20.45

RIENTRA QUARTA, MAKENGO MEZZ’ALA

Italiano ritrova Martinez Quarta dietro, mentre davanti dovrebbe optare per Gonzalez e Saponara. Ikoné potrebbe essere già convocato. Nell’Udinese Deulofeu e Beto davanti, Udogie a sinistra, Makengo mezz’ala.

Probabili Formazioni Juventus-Napoli

Data e ora: Giovedì 6 gennaio 2022, ore 20.45

DYBALA E CHIESA OK, BONUCCI OUT, RIENTRANO RUIZ E INSIGNE

Allegri dovrebbe scegliere la coppia Kean-Dybala. Chiesa ristabilito, ma rischia la panchina. Dietro De Ligt e Rugani, vista l’assenza di Bonucci e Chiellini. Nel Napoli ok Insigne, Fabian Ruiz e Mertens. Dietro emergenza totale, Lozano e Elmas con il Covid.

