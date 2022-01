Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Probabili Formazioni Empoli-Sassuolo

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 12:30

TORNA TITOLARE PINAMONTI, SEMPRE OUT SCAMACCA E FRATTESI

Andreazzoli, senza Bandinelli e Luperto squalificati, punta su Tonelli ed Henderson. In attacco il partner di Di Francesco dovrebbe essere Pinamonti. Nel Sassuolo nessun rientro: sempre out (con Covid) Scamacca e Frattesi. Defrel gioca punta.

Probabili Formazioni Venezia-Milan

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 12:30

OKEREKE CON HENRY, LEAO E GIROUD DAL 1’

Zanetti intenzionato a schierare Okereke e Henry nel tridente con Aramu. Occhio a Cuisance, che potrebbe essere subito lanciato nella mischia. Nel Milan Leao e Messias esterni, Giroud in vantaggio su Ibra. Con Tonali ancora Krunic.

Probabili Formazioni Cagliari-Bologna

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 14:30

MAZZARRI NON CAMBIA, OK ORSOLINI

Gara ancora in dubbio, ma se si dovesse giocare Mazzarri confermerebbe il blocco che ha vinto a Genova. Joao Pedro in coppia con Pavoletti. Nel Bologna da verificare i disponibili. Sansone e Orsolini a sostegno di Arnautovic.

Probabili Formazioni Torino-Fiorentina

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 14:30

SANABRIA DAVANTI, PROVATO IKONÉ

Altra gara in forse. Juric deve valutare i positivi al Covid. Sanabria punta, Praer e Brekalo a sostegno. Nella Fiorentina provato Ikoné al posto di Nico Gonzalez. Rientra Quarta dietro.

Probabili Formazioni Napoli-Sampdoria

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 16:30

FABIAN RUIZ SEMPRE OUT, DENTRO DRAGUSIN E ASKILDSEN

Il Napoli non recupera nessuno. Fabian Ruiz ancora a parte, si va verso lo stesso 11 visto a Torino. Nella Samp emergenza totali: Yoshida infortunato e Candreva squalificato. Dentro Dragusin e Askildsen. In attacco Quagliarella favorito su Caputo.

Probabili Formazioni Udinese-Atalanta

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 16:30

UDOGIE E SOPPY CON IL COVID, SEMPRE OUT ZAPATA

Makengo, Nestorovski, Soppy, Udogie, Zeegelaar: dovrebbero essere questi i positivi al Covid in casa friulana. Attesa per l’eventuale comunicazione dell’ASL. Nel caso si giochi pronti davanti Beto e Deulofeu. Nell’Atalanta sempre out Musso e Zapata, giocano Sportiello e Muriel. Koopmeiners in regia.

Probabili Formazioni Genoa-Spezia

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 18:30

FIDUCIA AD HEFTI, NZOLA E KOVALENKO GUARITI

Il nuovo Hefti ha convinto Shevchenko, che gli dará fiducia. Davanti Ekuvan e Destro. Buone notizie per Thiago Motta: Hristov, Kovalenko, Manaj, Nzola tutti guariti dal Covid. Un paio hanno chance di giocare titolari.

Probabili Formazioni Roma-Juventus

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 18:30

KUMBULLA ED EL SHAARAWY TITOLARI, OK CHIELLINI E PELLEGRINI

Mourinho deve sostituire Karsdorp e Mancini, entrambi squalificati. Kumbulla ed El Shaarawy favoriti. In mezzo ok Pellegrini. Allegri ritrova in gruppo Chiellini, Luca Pellegrini e Kaio Jorge. De Sciglio a sinistra, Dybala e Chiesa ai lati di Morata.

Probabili Formazioni Inter-Lazio

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 20:45

SANCHEZ CON LAUTARO, MA DZEKO PUÓ ESSERCI, PATRIC DAL 1’

Inzaghi potrebbe riavere a disposizione Dzeko, che é risultato negativo a un rapido. Si attende molecolare. In attacco favoriti Sanchez e Lautaro. Vidal mezz’ala. Dimarco ok, ma inizia in panchina. Nella Lazio Patric al posto dell’infortunato Acerbi. Luis Alberto in vantaggio su Basic.

Probabili Formazioni Verona-Salernitana

Data e ora: Domenica 9 gennaio ore 20:45

OCCHIO A KALINIC, ATTESA PER I TAMPONI CAMPANI

Kalinic potrebbe far riposare Simeone. Barak ormai recuperato e titolare. Nella Salernitana attesa per i tamponi, visto che potrebbe negativizzarsi qualcuno.

