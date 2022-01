Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili Formazioni Sampdoria-Torino

Sabato 15 gennaio, ore 15:00

RINCON DALL’INIZIO, POBEGA GIOCA

D’Aversa punta subito su Rincon, mentre Dragusin gioca centrale. In attacco duello Caputo-Quagliarella con il primo favorito. Nel Torino Mandragora con Lukic in mediana, Pobega avanzato con Brekalo.

Probabili Formazioni Salernitana-Lazio

Sabato 15 gennaio, ore 18:00

SEMPRE GONDO-DJURIC, LUIS ALBERTO TITOLARE

Colantuono perde anche Mamadou Coulibaly. Davanti Gondo e Djuric. Nella Lazio solito dubbio tra Basic e Luis Alberto, ma stavolta lo spagnolo parte avanti. Sempre in panchina Zaccagni.

Probabili Formazioni Juventus-Udinese

Sabato 15 gennaio, ore 20:45

DYBALA DAL 1’, SUCCESS CON BETO

Allegri schiera Morata con Dybala e ritrova Cuadrado e De Ligt. Possibile Pellegrini a sinistra. Nell’Udinese attesi gli esiti di alcuni tamponi. Beto con Success davanti, Molina e Udogie esterni. Possibile esordio per il neo arrivato Benkovic.

Probabili Formazioni Sassuolo-Verona

Domenica 16 gennaio, ore 12:30

SCAMACCA E FRATTESI TITOLARI, BARAK GIOCA

Dionisi rilancia dall’inizio Scamacca e Frattesi. Toljan a destra. Nel Verona invece Caprari e Barak a sostegno di Simeone. Depaoli potrebbe avere una chance dal 1’.

Probabili Formazioni Venezia-Empoli

Domenica 16 gennaio, ore 15:00

HENRY PARTE TITOLARE, CUTRONE CON PINAMONTI

Zanetti rilancia Caldara, dá fiducia a Cuisance e schiera Henry prima punta. Nell’Empoli Pinamonti fa coppia con Cutrone, Ricci in regia, Luperto dietro.

Probabili Formazioni Roma-Cagliari

Domenica 16 gennaio, ore 18:00

ZANIOLO IN GRUPPO, IN FORTE DUBBIO PAVOLETTI

Mourinho potrebbe rilanciare Zaniolo, Maitland-Niles e Oliveira giocano. Solito Abraham davanti. Nel Cagliari in forte dubbio Pavoletti, pronto Pereiro come partner di Joao Pedro. Ancora Grassi in mediana.

Probabili Formazioni Atalanta-Inter

Domenica 16 gennaio, ore 20:45

ZAPATA SEMPRE OUT, DZEKO CON LAUTARO

Gasperini punta ancora su Muriel, sostenuto da Malinovskyi e Pasalic. Dietro ok Toloi. Nell’Inter Dzeko in tandem con Lautaro, poi lo stesso 11 che ha battuto la Juventus.

Probabili Formazioni Bologna-Napoli

Lunedì 17 gennaio, ore 18:30

ORSOLINI IN DUBBIO, PETAGNA DAVANTI

Mihajlovic rischia di dover rinunciare anche a Orsolini, uscito malconcio dalla trasferta di Cagliari. Binks e Viola possibili titolari. Nel Napoli Demme e Lobotka in mezzo, Petagna sempre in attacco.

Probabili Formazioni Milan-Spezia

Lunedì 17 gennaio, ore 18:30

KO TOMORI, MANAJ FAVORITO SU NZOLA

Pioli perde Tomori per infortunio: giocano ancora Kalulu e Gabbia. Leao e Ibra titolari. Nello Spezia potrebbe riposare Maggiore, che é diffidato: pronto Kovalenko. Manaj in attacco, Nzola in panchina.

Probabili Formazioni Fiorentina-Genoa

Lunedì 17 gennaio, ore 20:45

IKONÉ E MALEH SI CANDIDANO, DESTRO CON CAICEDO

Italiano pensa a qualche cambio, anche dopo l’ottima prova di Napoli: Nastasic, Maleh e Ikoné potrebbero partire titolari. Nel Genoa Destro e Caicedo coppia d’attacco. Hefti a destra, Cambiaso ko.

Fantacalcio: i consigli per la 22a giornata di Serie A

