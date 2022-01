Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Mihajlovic: "Quel giorno a Verona ero più morto che vivo" UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-BOLOGNA

Data e ora: Venerdì 21 gennaio 2022, ore 20:45

OK FARAONI, DUBBIO ARNAUTOVIC

Rientrano Montipò e Faraoni dal 1’. Torna dalla squalifica Ilic, che però dovrebbe perdere il ballottaggio con Tameze. Mihajlovic ha detto che “Ci sono diversi giocatori a rischio, vediamo con l’ultimo allenamento”. Il Bologna non ha comunque più positivi al Covid. Probabile rientro di Orsolini dal 1’. In dubbio Arnautovic. Dominguez gioca l’ultima e poi si opera alla spalla.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-UDINESE

Data e ora: Sabato 22 gennaio 2022, ore 15:00

YEBOAH DALL’INIZIO, BETO CON DEULOFEU

Rientrano Vasquez e Cambiaso e c’è attesa per le scelte di Blessin. Yeboah dovrebbe giocare dall’inizio, così come Hefti. Nell’Udinese torna Silvestri in porta, difesa a tre con Becao che ha scontato la squalifica. In dubbio Molina. Davanti Beto e Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VENEZIA

DZEKO CON LAUTARO, VENEZIA A RISCHIO RINVIO

Inzaghi, dopo il turnover di Coppa, schiera la miglior Inter possibile, con Dzeko e Lautaro davanti. Da vedere se si disputerà il match visti i 10 positivi nel gruppo squadra del Venezia. Non si conoscono i nomi del calciatori coinvolti.

Data e ora: Sabato 22 gennaio 2022, ore 18:00

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

Data e ora: Sabato 22 gennaio 2022, ore 20:45

PEDRO KO, ZACCAGNI ANCHE, ATTESA PER I TAMPONI BERGAMASCHI

Sarri, senza Pedro e Zaccagni (entrambi infortunati) dovrebbe puntare su Raul Moro. Gioca Leiva per Cataldi squalificato. All'Olimpico gli unici che potrebbero tornare a disposizione di Gasperini sono Maehle e Toloi. Da valutare l’eventuale convocazione per Hateboer, Ilicic e Malinovskyi (i positivi al Covid). Ancora fuori Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 12:30

SARDI SENZA CRAGNO E PAVOLETTI,

Emergenza totale per il Cagliari, che perde anche Cragno e Deiola positivi al Covid oltre agli squalificati Pavoletti e Carboni. Pereiro appoggia Joao Pedro. Nella Fiorentina verso la conferma l’11 che ha demolito il Genoa. Gonzalez e Saponara favoriti su Ikoné e Callejon.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 15:00

OSIMHEN IN PANCHINA, TORNA GYOMBER

A Bologna è rientrato Osimhen, che punta ad aumentare il minutaggio, ma dovrebbe iniziare in panchina (gioca Mertens). Recuperato Insigne, da vedere se partirà dal 1’. Ok Fabian Ruiz, Insigne recuperato. Colantuono perde anche Ranieri per squalifica. Tornerà dal turno di stop Gyomber. I tamponi diranno chi è guarito dal Covid.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 15:00

KOVALENKO DAL 1’, ATTESE LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Manaj favorito su Agudelo. Da valutare Reca, uscito col Milan per un problema a una spalla. Squalificato Maggiore, al suo posto gioca Kovalenko. Nuovo debutto in panchina per Giampaolo, che in allenamento ha provato il 3-5-2 con Caputo e Gabbiadini in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 15:00

OK BREKALO E PRAET, RIECCO BERARDI

Juric non cambia. Possibile conferma degli 11 scesi in campo nell’ultimo turno, con Brekalo e Praet in appoggio a Sanabria. Dionisi ritrova Berardi dopo la squalifica, sempre alto Kyriakopoulos.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ROMA

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 18:00

HENDERSON E BAJRAMI INSIEME, PELLEGRINI OUT

Nell’Empoli si va verso la conferma della coppia Henderson-Bajrami alle spalle di Pinamonti. Non ci sono lesioni invece per Lorenzo Pellegrini, ma salterà la partita con l’Empoli. Oliveira confermato, Zaniolo titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Data e ora: Domenica 23 gennaio 2022, ore 20:45

ROMAGNOLI DIETRO, GIOCA CHIELLINI

Pioli recupera Romagnoli e lo schiera in coppia con Kalulu. In mezzo Tonali e Krunic. Nella Juventus Arthur in mezzo, Pellegrini a sinistra, Dybala e Bernardeschi (che dovrebbe farcela) alle spalle di Morata. Chiellini con De Ligt.

Fantacalcio: i consigli per la 23a giornata di Serie A

Serie A Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA