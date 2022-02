Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

Data e ora: Sabato 5 febbraio 2022, ore 15:00

RISCHIA VERETOUT, GUDMUNDSSON E AMIRI HANNO CHANCE

Mourinho dà fiducia a Sergio Oliveira: accanto a lui Cristante favorito su Veretout e Mkhitaryan. Pellegrini recuperato, Zaniolo in coppia con Abraham. Nel Genoa Hefti a destra, Rovella ok, i nuovi arrivati Gudmundsson e Amiri possibili novità sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Data e ora: Sabato 5 febbraio 2022, ore 18:00

ATTESA PER LAUTARO, IBRA E TOMORI PIÙ NO CHE SI

Inzaghi con la formazione al completo. Dumfries favorito su Darmian. Davanti Dzeko sicuro del posto, accanto a lui staffetta tra Lautaro e Sanchez, entrambi affaticati dal viaggio transoceanico. Nel Milan poche possibilità per Ibrahimovic e Tomori. Giocano Giroud e Kalulu. Tonali e Bennacer dal 1’.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO

Data e ora: Sabato 5 febbraio 2022, ore 20:45

GONZALEZ STANCO, ZACCAGNI DAL 1’

Italiano rilancia Martinez Quarta dietro e deve valutare Gonzalez, arrivato solo giovedi sera dal viaggio in Sudamerica. Possibili Ikoné e Saponara come esterni, Piatek prima punta. Nella Lazio Luis Alberto favorito su Basic, Zaccagni dal 1’. Pedro non è ancora al top.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 12:30

RIENTRANO MALINOVSKYI E MURIEL, SUBITO BASELLI

Gasperini recupera in questa sosta diversi giocatori che si sono negativizzati. Zappacosta e Maehle esterni, Muriel davanti supportato da Malinovskyi e Pasalic. Nel Cagliari Baselli subito in mediana, Ceppitelli al posto di Carboni, Pereiro e Pavoletti davanti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-EMPOLI

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 15:00

ORSOLINI CON ARNAUTOVIC, OK CUTRONE

Mihajlovic potrebbe alzare Theate e schierare Bonifazi al suo posto. Hickey infatti é squalificato. In attacco Orsolini e Arnautovic. Nell’Empoli Stulac in regia, Bajrami sorregge Pinamonti e Cutrone. Ma Verre resta in preallarme per giocare sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 15:

SENSI TREQUARTISTA, RIECCO TRAORÉ

Giampaolo prova il 4-3-1-2, con Candreva mezz’ala, Sensi a sostegno della coppia Gabbiadini-Caputo. Ancora ko Quagliarella. Nel Sassuolo Traoré, rientrato, potrebbe giocare dal’inizio. In attacco il solito trio Berardi, Scamacca, Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 15:00

NANI E ARAMU OK, LOZANO RISCHIA LUNGO STOP

Zanetti ritrova Nani e Aramu come esterni. Henry favorito su Okereke. Ampadu dal 1’. Nel Napoli Lobotka con Ruiz in mezzo, Politano sostituisce l’infortunato Lozano (spalla ko, possibile lungo stop). Osimhen pronto per iniziare nell’11 titolare.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-TORINO

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 18:00

DUELLO SUCCESS-PUSSETTO, BUONGIORNO AL POSTO DI BREMER

Perez si gioca una maglia con Marí, Success con Deulofeo quella accanto a Beto. Udogie a sinistra. Nel Torino Buongiorno al posto dello squalificato Bremer. Mandragora in mediana, Praet e Brekalo appoggiano Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

Data e ora: Domenica 6 febbraio 2022, ore 20:45

ZAKARIA E VLAHOVIC GIOCANO, KALINIC PRIMA PUNTA

Subito in campo i due nuovi arrivati. Vlahovic guida l’attacco, Zakaria in mezzo con Arthur e Rabiot, complice la squalifica di Locatelli. McKennie e Dybala, arrivati tardi dagli impegni con le Nazionali, potrebbero iniziare in panchina. Nel Verona Kalinic al posto dello squalificato Simeone. Ok Casale e Faraoni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SPEZIA

Data e ora: Lunedì 7 febbraio 2022, ore 20:45

VERDI E FAZIO DAL 1’, IN FORTE DUBBIO ERLIC

Colantuono dovrà inserire gradualmente tutti i nuovi acquisti. Sepe, Mazzocchi, Fazio, Ederson, Radovanovic e Verdi tutti provati tra i titolari. Nello Spezia Erlic in forte dubbio, pronto Hristov. Maggiore e Kovalenko mezz’ali, in attacco Manaj.

