Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

Data e Ora: Sabato 12 febbraio, ore 15:00

IMMOBILE, SOLO UNA BOTTA, RIECCO BARROW

Sarri dovrebbe avere a disposizione Ciro Immobile, uscito malconcio da San Siro. Solo una botta per il capitano della Lazio. In regia Cataldi, Zaccagni titolare. Nel Bologna dubbio Barrow-Orsolini davanti: difficile vengano impiegati entrambi. A meno che Orsolini non si sacrifichi come esterno. Gioca Hickey.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Data e Ora: Sabato 12 febbraio, ore 18:00

KOULIBALY TITOLARE, DIMARCO PER BASTONI

Spalletti ritrova Koulibaly e lo schiera subito titolare. Lobotka preferito ad Anguissa. Osimhen davanti. Nell'Inter duello tra Dimarco (favorito) e D'Ambrosio per sostituire Bastoni, infortunato e squalificato. In attacco Lautaro e Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VENEZIA

Data e Ora: Sabato 12 febbraio, ore 20:45

RICCI E POBEGA IN MEZZO, NANI DAL 1'

Juric sceglie Pobega e Ricci per sostituire gli squalificati Lukic e Mandragora. Praet e Brekalo in appoggio a Sanabria. Nel Venezia Nani e Aramu esterni, Okereke punta centrael. Svoboda al posto di Ceccaroni, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 12:30

RIENTRA TOMORI, CAPUTO UNICA PUNTA

Pioli ritrova Tomori, già subentrato con la Lazio, e lo schiera dal 1'. Calabria a sinistra, Kessié in mediana. Giroud punta. Nella Sampdoria Sensi e Caputo sicuri del posto, mentre come altro trequartista duello tra Sabiri e il neo arrivato Giovinco.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CAGLIARI

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 15:00

ASLLANI IN REGIA, PEREIRO CON JOAO PEDRO

Andreazzoli intenzionato a confermato Asllani in regia, con Bajrami e Henderson in appoggio a Pinamonti. Nel Cagliari Pereiro e Joao Pedro in attacco, poi la stessa formazione di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SALERNITANA

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 15:00

RIENTRANO CRISCITO E CAMBIASO, VERDI CON RIBERY

Blessin, per questo fondamentale scontrro salvezza, ritrova Criscito e Cambiaso. Dovrebbe giocare titolari entrambi. Destro davanti, Amiri favorito sulla trequarti. Nella Salernitana Verdi e Ribery in appoggio a Djuric. L'ex Radovanovic in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 15:00

CAPRARI ANCORA IN FORTE DUBBIO, SUCCESS SFIDA DEULOFEU

Tudor rischia di dover rinunciare ancora a Caprari, fermato da un problema alla caviglia. Ilic con Barak in appoggio a Simeone. Nell'Udinese conferma per Marí dietro, Molina e Udogie esterni, Success in vantaggio su Deulofeu per affiancare Beto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 18:00

DEFREL TITOLARE, IBANEZ FUORI UN MESE

L'assenza per squalifica di Scamacca e Raspadori, porta Dionisi a schierare Defrel titolare. Traoré avanzato. Nella Roma Ibanez ko: ne avrá per oltre un mese. Gioca Kumbulla. In attacco Afena-Gyan con Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Data e Ora: Domenica 13 febbraio, ore 20:45

DEMIRAL OK, DYBALA DALL'INIZIO

Nell'Atalanta Demiral al centro della difesa, con Toloi e Palomino ai lati. Malinovskyi e Pasalic appoggiano Muriel. Nella Juventus Locatelli play, con Zakaria e McKennie mezz'ali. Dybala nel tridente con Vlahovic e Morata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-FIORENTINA

Data e Ora: Lunedì 14 febbraio, ore 20:45

MANAJ CONFERMATO, GIOCA CABRAL

Motta punta su Manaj come prima punta, con Verde e Gyasi esterni. Kovalenko non recupera. Nella Fiorentina Cabral preferito a Piatek, utilizzato in Coppa. Igor in vantaggio su Quarta, Nico Gonzalez ok.

