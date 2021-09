Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

SASSUOLO-TORINO

Data e ora: Venerdi 17 settembre, ore 20.45

RASPADORI IN VANTAGGIO SU SCAMACCA, CHANCE PER PRAET

Dionisi conferma la squadra che ha ben figurato finora. Raspadori in vantaggio su Scamacca davanti. Nel Torino Zima dietro, Buongiorno in vantaggio su Rodriguez, Praet sulla trequarti. Izzo e Belotti sempre ko.

GENOA-FIORENTINA

Data e ora: Sabato 18 settembre, ore 15.00

DESTRO E FARES TITOLARI, TORNA NICO GONZALEZ

Ballardini sceglie la coppia Destro-Pandev davanti. Badelj dovrebbe recuperare, Caicedo verso il no. Italiano ritrova dal 1’ Nico Gonzalez, che va nel tridente con Callejon e Vlahovic. Nastasic non è ancora pronto.

INTER-BOLOGNA

Data e ora: Sabato 18 settembre, ore 18.00

CORREA TITOLARE, BARROW ESCLUSO

Inzaghi lancia Correa in coppia con Lautaro. Dovrebbe riposare Dzeko. Darmian a destra. Dimarco a sinistra. Nel Bologna Sansone prende il posto di Barrow, che Mihajlovic manda in panchina. Schouten prova il recupero.

SALERNITANA-ATALANTA

Data e ora: Sabato 18 settembre, ore 20.45

RIBERY GIOCA, ILICIC E ZAPATA DAVANTI

Castori lancia la coppia Ribery-Simy. Kechrida a destra, Ranieri a sinistra. Nell’Atalanta Demiral dietro, Maehle a destra, Ilicic e Zapata davanti.

EMPOLI-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 19 settembre, ore 20.45

CUTRONE CON MANCUSO, QUAGLIARELLA OK

Andreazzoli conferma la coppia Cutrone-Mancuso davanti. Ricci in regia, Tonelli favorito su Ismaijli. Nella Sampdoria ancora 4-4-2 con Quagliarella e Caputo. Ekdal non sta ancora benissimo, favorito Adrien Silva.

VENEZIA-SPEZIA

Data e ora: Domenica 19 settembre, ore 15.00

ARAMU CI PROVA, COLLEY KO

Zanetti prova a recuperare Aramu, ma il favorito davanti resta Okereke. Busio in regia, Molinaro a sinistra. Nello Spezia conferma per Maggiore e Kovalenko. In attacco Verde e Gyasi sicuri di una maglia, duello tra Salcedo e Antiste. Colley ko due settimane.

LAZIO-CAGLIARI

Data e ora: Sabato 19 settembre, ore 18.00

PEDRO E ANDERSON ESTERNI, DUBBI SULLA PRIMA DI MAZZARRI

Sarri conferma Pedro e Felipe Anderson come esterni, Immobile davanti. Nel Cagliari 3-5-2 di Mazzarri. Zappa e Lykogiannis esterni, Keita con Joao Pedro in attacco. Pavoletti, Godin e Strootman? Recupero difficile.

VERONA-ROMA

Data e ora: Domenica 19 settembre, ore 18.00

LASAGNA CON SIMEONE, ABRAHAM NON SI TOCCA

Tudor sceglie Lasagna e Simeone davanti. Mentre Hongla va in mediana con Ilicic. Nella Roma da valutare le condizioni post Europa League. Abraham dovrebbe comunque giocare, cosí come Zaniolo.

JUVENTUS-MILAN

Data e ora: Domenica 19 settembre, ore 20.45

CHIESA E BERNARDESCHI IN GRUPPO, IBRA CI PROVA

Allegri recupera Chiesa e Bernardeschi, ma nessuno dei due dovrebbe essere titolare. Verso la conferma dell’11 vincente di Malmoe. Nel Milan Ibra prova il recupero, ma il favorito davanti resta Giroud. Tonali titolare.

UDINESE-NAPOLI

Data e ora: Lunedi 20 settembre, ore 20.45

DEULOFEU CON PUSSETTO, ANGUISSA CONFERMATISSIMO

Gotti schiera la coppia veloce Deulofeu-Pussetto. Larsen e Molina gli esterni. Anguissa in mediana, Zielinski preferito a Elmas.

