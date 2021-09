Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Cottarelli: "Interspac, proposta entro due mesi poi decide Suning" UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni di SPEZIA-MILAN

Data e ora: Sabato 25 settembre, ore 15.00

ANTISTE CONFERMATO, RIENTRANO KESSIÉ E TOMORI

Motta conferma gran parte del blocco che ben ha figurato contro la Juventus. Antiste davanti, Bourabia in mezzo, Amian a destra. Nel Milan rientrano dall’inizio Tomori e Kessié. Niente da fare per Ibrahimovic, Giroud inizia in panchina.

Probabili formazioni di INTER-ATALANTA

Data e ora: Sabato 25 settembre, ore 18.00

DUMFRIES INSIDIA DARMIAN, PESSINA VERSO IL FORFAIT

Inzaghi con la miglior Inter possibile. Solo due duelli aperti: Dumfries o Darmian a destra, Perisic o Dimarco a sinistra. Correa non recupera. Nell’Atalanta all’infortunato Muriel si aggiunge il forfait (probabile) di Pessina. Pronto Ilicic a supporto di Zapata. Zappacosta confermatissimo a destra.

Probabili formazioni di GENOA-VERONA

Data e ora: Sabato 25 settembre, ore 20.45

NIENTE TURNOVER PER BALLARDINI, SIMEONE ANCORA IN PANCHINA

Genoa con l’11 molto simile a quello visto a Bologna. Cambiaso e Fares gli esterni, Caicedo non è ancora pronto. Nel Verona nessun cambio di rilievo. In regia sempre Ilic, mentre Kalinic si è guadagnato il posto a discapito di Simeone, che va ancora in panchina.

Probabili formazioni di JUVENTUS-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 12.30

POTREBBE RIPOSARE DYBALA, D’AVERSA CAMBIA QUALCOSA

Allegri cambia qualcosina pensando alla Champions League. Chiesa non sta bene e potrebbe essere risparmiato (pronto Cuadrado a destra). Dybala stanco, possibile coppia Kean-Morata. Torna Locatelli in mezzo. In porta Perin e non Szczesny. Nella Samp dentro Murru, Ekdal e Torregrossa.

Probabili formazioni di EMPOLI-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 15.00

MANCUSO CON PINAMONTI, MIHAJLOVIC NON CAMBIA

Andreazzoli tiene aperto qualche ballottaggio: Bajrami o Di Francesco, Mancuso o Cutrone, Isnajli o Viti. Pinamonti invece confermato davanti. Nel Bologna nessuna modifica di rilievo all’11 titolare. L’unico che rischia è Barrow, insidiato da Sansone.

Probabili formazioni di SASSUOLO-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 15.00

RASPADORI TORNA TITOLARE, SIMY PIÙ DI DJURIC

Dionisi ripropone l’11 tipo, con Toljan a destra, Lopez in mezzo, Raspadori davanti, Djuricic trequartista. Nella Salernitana Ribery confermato dietro alla coppia Gondo-Simy (Djuric resta in ballottaggio). Ranieri sempre a sinistra.

Probabili formazioni di UDINESE-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 15.00

FUORI MOLINA, MARTINEZ QUARTA DIETRO

Gotti offre un turno di riposo a Deulofeu e Molina. Pronti Soppy e Makengo, con Pereyra più avanzato. Nella Fiorentina duello tra Callejon e Saponara per sostituire Gonzalez. In mezzo Torreira, dietro Martinez Quarta.

Probabili formazioni di LAZIO-ROMA

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 18.00

PEDRO E ANDERSON TITOLARI, CHANCE PER EL SHAARAWY

Sarri, dopo il turnover con il Torino, ripropone la Lazio migliore. Ritornano nell’11 Milinkovic, Leiva, Anderson e Pedro. Nella Roma possibile lo spostamento di Mkhitaryan nel ruolo di Pellegrini, con El Shaarawy a sinistra. Ibanez in vantaggio su Smalling.

Probabili formazioni di NAPOLI-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 26 settembre, ore 20.45

SPALLETTI NON CAMBIA, PAVOLETTI IN PANCHINA

Spalletti ha già annunciato che non farà turnover. Rrhamani infortunato, gioca Manolas. L’unico dubbio resta quindi l’esterno alto di destra: al momento Politano in leggero vantaggio su Lozano. Nel Cagliari Joao Pedro e Keita guidano l’attacco (Pavoletti in panchina), mentre si rivede Godin dietro.

Probabili formazioni di VENEZIA-TORINO

Data e ora: Lunedì 27 settembre, ore 20.45

HENRY TORNA TITOLARE, ANSALDI TITOLARE

Zanetti cambia qualcosina. Aramu e Okereke esterni, con Henry punta centrale. Nel Torino conferma sicura per Brekalo e Pobega. Ansaldi a sinistra, ballottaggio tra Lukic e Mandragora.

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Inter-Atalanta: numeri, statistiche e curiosità UN' ORA FA