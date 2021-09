Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Tegola Milan: Florenzi si opera al ginocchio. Kjaer recuperato UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni di CAGLIARI-VENEZIA

Data e ora: Venerdì 1 ottobre, ore 20.45

DALBERT KO, GIOCA ARAMU

Mazzarri, privo di Dalbert, schiera Lykogiannis a sinistra. Godin e Caceres confermati, Keita in vantaggio su Pavoletti. Nel Venezia Aramu si candida nel tridente con Okereke e Johnsen. Busio inamovibile in mezzo, Vacca out per infortunio.

Probabili formazioni di SALERNITANA-GENOA

Data e ora: Sabato 2 ottobre, ore 15.00

SIMY DOVREBBE GIOCARE, CONFERMA PER KALLON

Castori ha dubbi solo davanti, dove torna a disposizione Ribery. Simy in questo momento favorito con Gondo, ma restano in preallarme Bonazzoli e appunto il fuoriclasse francese. Nel Genoa Destro prima punta, supportato dal trio Kallon, Hernani, Fares. Dietro Cambiaso favorito su Ghiglione.

Probabili formazioni di TORINO-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 2 ottobre, ore 18.00

BELOTTI NON RECUPERA, KEAN PUÒ PARTIRE TITOLARE

Juric non recupera Izzo, Belotti, Pjaca e Praet. Davanti ancora Brekalo e Sanabria, mentre Pobega è favorito su Linetty e Verdi. Ok Ola Aina a sinistra. Nella Juventus non ci sono margini per turnover. Giocano gli stessi della sfida al Chelsea, con il solo possibile cambio Danilo-Kean, con Cuadrado e Bernardeschi che scalano di una posizione.

Probabili formazioni di SASSUOLO-INTER

Data e ora: Sabato 2 ottobre, ore 20.45

TOLJAN KO, DENTRO DARMIAN E PERISIC

Dionisi, senza Toljan infortunato, sceglie Muldur a destra. Lopez e Frattesi in mezzo, davanti ancora Raspadori. Nell’Inter Darmian e Perisic al posto di Dumfries e Dimarco. Davanti occhio a Correa, che potrebbe far rifiatare Dzeko.

Probabili formazioni di BOLOGNA-LAZIO

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 12.30

SOUMAORO POSITIVO AL COVID, PEDRO E ANDERSON GIOCANO

Mihajlovic dopo la debacle di Empoli cambia modulo. Bologna con una difesa a tre (dentro Bonifazi e Theate), De Silvestri e Hickey laterali e la coppia Soriano-Barrow a sostenere Arnautovic. Soumaoro out: positivo al Covid. Nella Lazio da valutare le condizioni dei giocatori dopo l’Europa League. Anderson e Pedro saranno comunque titolari nel tridente.

Probabili formazioni di SAMPDORIA-UDINESE

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 15.00

SEMPRE QUAGLIARELLA-CAPUTO, BETO INSIDIA PUSSETTO

D’Aversa non cambia. 4-4-2 con Caputo e Quagliarella davanti, mentre Candreva e Damsgaard sono gli esterni. Nell’Udinese rientrano Molina a destra e Larsen a sinistra. In attacco lotta a tre per due maglie tra Beto, Pussetto e Deulofeu.

Probabili formazioni di VERONA-SPEZIA

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 15.00

FARAONI OK, MAGGIORE OUT

Tudor recupera Faraoni e sceglie Magnani come terzo dietro. Caprari e Barak a sostegno di Simeone, favorito su Kalinic. Nello Spezia pesante assenza di Maggiore. In attacco Verde, Nzola e Gyasi.

Probabili formazioni di FIORENTINA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 18.00

RIENTRA NICO GONZALEZ, SOLITO DUELLO POLITANO-LOZANO

Italiano ha un solo dubbio: il partner di Milenkovic dietro. Quarta e Nastasic si giocano una maglia da titolare. Davanti rientra Nico Gonzalez. Nel Napoli Osimhen prima punta, Politano in leggero vantaggio su Lozano. Inamovibile Anguissa.

Probabili formazioni di ROMA-EMPOLI

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 18.00

RIECCO PELLEGRINI, ANCORA DI FRANCESCO-PINAMONTI

Mourinho schiera la miglior Roma possibile. Ibanez dietro, Veretout in mezzo, Pellegrini sulla trequarti. Nell’Empoli Pinamonti e Di Francesco coppia d’attacco, Zurkowski e Henderson favoriti come mezz’ali.

Probabili formazioni di ATALANTA-MILAN

Data e ora: Domenica 3 ottobre, ore 20.45

GOSENS KO, TORNA KJAER

Gasperini perde Gosens per un mese: al suo posto Maehle. Non dovrebbero esserci particolari novità rispetto all’11 di Champions. Nel Milan rientra Calabria a destra. Kjaer in mezzo con Tomori, Rebic davanti. Florenzi invece si è fatto male e si rivedrà dopo la sosta.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Serie A Atalanta-Milan: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA