Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Inter-Juventus: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili formazioni Torino-Genoa

Data e ora: Venerdi 22 ottobre, ore 18:30

PRAET RECUPERATO, EKUBAN SI CANDIDA

Juric, che perde Mandragora per almeno un mese, rischia di dover rinunciare anche a Singo, che non si è allenato. Pronto Ansaldi. Praet è recuperato, ma inizia in panchina: gioca Linetty. Dovrebbe iniziare Belotti e non Sanabria. Nel Genoa Vasquez confermato dietro dopo il gol. Cambiaso in vantaggio su Sabelli. Ekuban favorito su Caicedo e Pandev.

Probabili formazioni Sampdoria-Spezia

Data e ora: Venerdi 22 ottobre, ore 20:45

CAPUTO AVANTI SU GABBIADINI, RIENTRA BASTONI

D’Aversa ha due dubbi: Verre o Askildsen a sinistra, Caputo o Gabbiadini davanti. Favoriti i primi due. Nello Spezia conferma del 4-2-3-1 con Bastoni a sinistra, Maggiore e Kovalenko in mezzo, Nzola davanti con Salcedo, Gyasi e Antiste.

Probabili formazioni Salernitana-Empoli

Data e ora: Sabato 23 ottobre, ore 15:00

OK RIBERY, PINAMONTI CON DI FRANCESCO

Colantuono riparte dal 3-5-2: Ribery appoggia Simy davanti, conferma per Di Tacchio in mezzo al campo. Nell’Empoli rientrano dal 1’ Tonelli, Ricci e Bajrami. Pinamonti fa coppia con Di Francesco.

Probabili formazioni Sassuolo-Venezia

Data e ora: Sabato 23 ottobre, ore 20:45

BOGA STA RECUPERANDO, VACCA E JOHNSEN KO

Dionisi potrebbe recuperare Traoré e Boga. Quest’ultimo in ballottaggio con Raspadori. Scamacca prima punta. Nel Venezia Johnsen e Vacca sono out: giocano Okereke e Crnigoj. Svoboda ancora preferito a Caldara.

Probabili formazioni Bologna-Milan

Data e ora: Sabato 23 ottobre, ore 20:45

DOMINGUEZ CI PROVA, IBRA DAL 1’

Mihajlovic deve valutare fino all’ultimo Dominguez. Se non ce la fa arretra Soriano e gioca Orsolini davanti. Tesserato l’ex Benevento Nicolas Viola. Nel Milan si attendono i tamponi di Diaz ed Hernandez. Ibrahimovic candidato a giocare dal 1’, rientra Kessié.

Probabili formazioni Atalanta-Udinese

Data e ora: Domenica 24 ottobre, ore 12:30

ANCHE DEMIRAL KO, MOLINA A DESTRA

Gasperini probabilmente dovrá rinunciare a Demiral, uscito malconcio da Old Trafford. De Roon e Lovato con Palomino dietro. Malinovskyi e Pasalic favoriti su Ilicic e Muriel. Zapata davanti. Nell’Udinese Molina a destra con Larsen a sinistra. Deulofeu appoggia Beto.

Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari

Data e ora: Domenica 24 ottobre, ore 15:00

GONZALEZ E QUARTA TITOLARI, KEITA CONFERMATO

Italiano cambia qualcosina dopo il ko di Venezia. Quarta per Igor dietro, in mezzo rientra Pulgar, nel tridente Nico Gonzalez. Nel Cagliari Keita e Joao Pedro davanti, Ceppitelli insidia Carboni. Conferma per Lykogiannis a sinistra (Dalbert ko).

Probabili formazioni Verona-Lazio

Data e ora: Domenica 24 ottobre, ore 15:00

SIMEONE AVANTI SU KALINIC, PATRIC E RADU DIETRO

Nel Verona Tudor ha due ballottaggi da sciogliere: Ceccherini o Casale dietro, Simeone o Kalinic davanti. Nella Lazio da valutare la situazione dopo l’Europa League. Dietro scelte obbligate, con Radu e Patric centrali. Immobile prima punta, gioca Pedro.

Probabili formazioni Roma-Napoli

Data e ora: Domenica 24 ottobre, ore 18:00

ZANIOLO IN FORTE DUBBIO, ZIELINSKI CI PROVA

Mourinho, dopo la trasferta di Conference League, deve valutare Zaniolo, che non ha ancora recuperato. Per sostituirlo ecco uno tra El Shaarawy e Carles Perez. Vina a sinistra. Nel Napoli 11 dei titolarissimi. Zielinski acciaccato, ma dovrebbe farcela. Politano favorito su Lozano.

Probabili formazioni Inter-Juventus

Data e ora: Domenica 24 ottobre, ore 20:45

VIDAL SFIDA CALHANOGLU, MORATA DAL 1’

Inzaghi sceglie Bastoni dietro e Darmian a destra. Vidal si gioca una maglia con Calhanoglu. Nella Juventus Chiesa e Morata davanti. Cuadrado e Danilo sulla corsia di destra.

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

Serie A Roma-Napoli: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA