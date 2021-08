Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

INTER-GENOA (Sabato ore 18:30)

SENSI CON DZEKO, PANDEV E DESTRO DAVANTI

Inzaghi intenzionato a riproporre Sensi in appoggio a Dzeko, vista la squalifica di Lautaro Martinez e il ko di Sanchez. Darmian e Perisic esterni. Nel Genoa Sirigu in porta, Hernani in mediana, Destro e Pandev davanti.

VERONA-SASSUOLO (Sabato ore 18:30)

KALINIC DAVANTI, FRATTESI CON LOPEZ

Di Francesco non stravolge l’Hellas e dá continuitá al lavoro di Juric. Zaccagni e Barak sostengono Kalinic. Nel Sassuolo Lopez e Frattesi in mezzo, Traoré in vantaggio su Berardi, apparso poco motivato. Duello tra Caputo e Raspadori.

EMPOLI-LAZIO (Sabato ore 20:45)

CUTRONE DAL 1’, LAZZARI E HYSAJ TERZINI

Andreazzoli schiera subito il nuovo acquisto Ismajli dietro. Anche Cutrone titolare con Mancuso davanti. Bajrami trequartista. Nella Lazio 4-3-3 con Lazzari e Hysaj terzini. Anderson e Correa dovrebbero appoggiare Immobile.

TORINO-ATALANTA (Sabato ore 20:45)

BELOTTI IN PANCHINA, MURIEL TITOLARE

Juric intenzionato a proporre la coppia Pjaca e Sanabria, con Belotti (ancora acciaccato) inizialmente in panchina. Mandragora e Lukic in mezzo. In porta Milinkovic-Savic. Nell’Atalanta esordio per i nuovi Musso e Demiral. De Roon, Freuler, Toloi sono squalificati, Zapata in dubbio. Davanti Ilicic, Malinovskyi e Muriel.

BOLOGNA-SALERNITANA (Domenica ore 18:30)

ARNAUTOVIC SUBITO IN CAMPO, BONAZZOLI CON DJURIC

Mihajlovic, come in Coppa Italia, punta su Arnautovic. Bonifazi dal 1’ dietro, Barrow a sinistra. Nella Salernitana stessa formazione che ha trionfato in Coppa. Bonazzoli con Djuric davanti, Simy inizia in panchina.

UDINESE-JUVENTUS (Domenica ore 18:30)

PUSSETTO OK, DA VALUTARE RONALDO

Gotti sceglie Pussetto come spalla di Okaka. Pereyra mezz’ala alla De Paul. Nella Juve da valutare Ronaldo e Cuadrado, che non hanno preso parte all’amichevole con l’Under 23. Se il portoghese non ce la fa gioca Kulusevski. Sicuri di una maglia Ramsey e Dybala.

NAPOLI-VENEZIA (Domenica ore 20:45)

LOBOTKA E OSIMHEN DALL’INIZIO, VENETI SENZA QUATTRO GIOCATORI

Spalletti sceglie Rrahmani con Koulibaly, Lobotka da play e Osimhen prima punta. Nel Venezia squalificati Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca. Forte prima punta, l’israeliano Peretz in regia.

ROMA-FIORENTINA (Domenica ore 20:45)

ABRAHAM DALL’INIZIO, NICO GONZALEZ INAMOVIBILE

Mourinho, reduce dalla Conference League, potrebbe lanciare subito Tammy Abraham dall’inizio. Dietro chance per Kumbulla. Nella Fiorentina tridente con Sottil, Vlahovic e Nico Gonzelez. Pulgar in regia, Milenkovic (che ha rinnovato) dietro.

CAGLIARI-SPEZIA (Lunedì ore 18:30)

JOAO CON PAVOLETTI, COLLEY DAL 1’

Semplici continua col 3-5-2. Sempre fuori dal gruppo Nandez. Strootman gioca in mezzo con Marin e Deiola. Davanti Joao Pedro e Pavoletti. Nello Spezia Thiago Motta sceglie la coppia Kovalenko-Maggiore in mezzo. Mraz favorito su Nzola davanti. Ok Colley.

SAMPDORIA-MILAN (Lunedí ore 20:45)

JANKTO AL GETAFE, GIROUD PUNTO DI RIFERIMENTO

D’Aversa perde Jankto, ceduto al Getafe. Damsgaard e Candreva esterni, Gabbiadini con Quagliarella. Nel Milan Bennacer e Tonali in mediana, Giroud prima punta, Rebic favaorito su Leao.

