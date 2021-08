Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Udinese-Venezia (Venerdi ore 18:30)

DEULOFEU SI CANDIDA, SI SCALDA OKEREKE

Gotti valuta la punta da affiancare a Pussetto: possibile Deulofeu, che è entrato bene contro la Juventus. Pereyra più arretrato. Nel Venezia Forte confermato prima punta, con Johnsen e Okereke, che potrebbe esordire.

Verona-Inter (Venerdì 27 agosto ore 20:45)

SIMEONE IN PANCHINA, LAUTARO CON DZEKO

Di Francesco ritrova il Cholito Simeone, appena arrivato dal Cagliari. Inizia in panchina con Kalinic titolare. In mezzo al campo Ilic e Tameze. Nell’Inter confermato l’11 della prima giornata con una sola variazione: Lautaro accanto a Dzeko.

Atalanta-Bologna (Sabato 28 agosto ore 18:30)

RIECCO FREULER, DUBBIO ARNAUTOVIC

Gasperini ritrova Freuler in mezzo e alza Pessina. Muriel confermato davanti, sempre out Zapata. Nel Bologna Dominguez e Svanberg in mezzo, gioca Vignato. Arnautovic in dubbio per un fastidio muscolare: se non ce la fa pronto Sansone con Barrow davanti.

Lazio-Spezia (Sabato 28 agosto ore 18:30)

RIECCO LUIS ALBERTO, SEMPRE KO KOVALENKO

Sarri dovrebbe riproporre Luis Alberto al posto di Akpa Akpro. Il nuovo acquisto Basic fose in panchina. Thiago Motta dovrebbe confermare il tridente Verdi-Gyasi-Colley e la difesa a tre Nikolaou-Erlic-Hristov. Emergenza in mezzo, Kovalenko ancora ko.

Fiorentina-Torino (Sabato 28 agosto ore 20:45)

CALLEJON CONFERMATO, BELOTTI GIOCA

Italiano con una formazione molto simile a quella vista contro la Roma, con Terracciano per lo squalificato Dragowski. In mezzo ok Castrovilli, davanti Callejon. Nel Torino Belotti titolare, sostenuto da Pjaca e Linetty. Dietro in dubbio Bremer.

Juventus-Empoli (Sabato 28 agosto ore 20:45)

LOCATELLI DAL 1’, PINAMONTI IN PANCHINA

Allegri valuta Locatelli dall’inizio, visto che Ramsey è ko. Rabiot si gioca una maglia con Bernardeschi, possibile Kulusevski nel tridente. Cutrone scalpita per giocare dall'inizio, anche se è arrivato Pinamonti, mentre appare scontata la conferma di Bandinelli e Bajrami.

Genoa-Napoli (Domenica 29 agosto ore 18.30)

MAKSIMOVIC E LAMMERS NON ANCORA DISPONIBILI, LOZANO PER OSIMHEN

Ballardini difficilmente avrá a disposizione gli ultimi due arrivati Maksimovic e Lammers. In attacco ancora Kallon con Pandev. Nel Napoli Lozano prende il posto dello squalificato Osimhen.

Sassuolo-Sampdoria (Domenica 29 agosto ore 18:30)

BERARDI SEMPRE OUT, VERRE DIETRO A QUAGLIARELLA

Dionisi conferma l’11 che ha ben fatto alla prima col Verona. Frattesi e Lopez in mezzo. Caputo davanti. Sempre ko Berardi. Nella Sampdoria Verre al posto di Gabbiadini infortunato. In mezzo ancora Ekdal.

Milan-Cagliari (Domenica 29 agosto ore 20:45)

LEAO CONFERMATO, CRAGNO KO

Pioli ha un solo dubbio: Krunic o Bennacer come partner di Tonali. Davanti Giroud, Leao preferito a Rebic. Nel Cagliari Cragno ko: gioca Radunovic. Pavoletti e Joao Pedro davanti.

Salernitana-Roma (Domenica 29 agosto ore 20:45)

SIMY DAL 1’, ABRAHAM NON SI TOCCA

Castori lancia la coppia Bonazzoli-Simy, visto che Djuric non é al meglio. Bogdan dietro per Strandberg. Nella Roma l’11 migliore: Abraham davanti, occhio ad El Shaarawy a sinistra.

