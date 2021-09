Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

EMPOLI-VENEZIA

Data e orario: sabato 11 settembre ore 15:00

FIDUCIA IN CUTRONE, TORNA ARAMU

Andreazzoli continua con la coppia Mancuso-Cutrone, sostenuta da Bajrami. Dietro Tonelli non é ancora pronto e va in panchina. In regia Ricci. Nel Venezia torna Aramu dalla squalifica, Henry in vantaggio su Forte.

NAPOLI-JUVENTUS

Data e orario: sabato 11 settembre ore 18:00

ATTESA PER I SUDAMERICANI, CHIESA IN DUBBIO

Spalletti ritrova Osimhen davanti. Anguissa gioca in mediana, vista l’assenza di Lobotka e Demme. Out Zielinski. In attesa di capire se i sudamericani saranno del match (Dybala, Cuadrado, Bentancur su tutti), Allegri apre il ballottaggio Kean-Morata. Ok Locatelli in mezzo.

ATALANTA-FIORENTINA

Data e orario: sabato 11 settembre ore 20:45

ILICIC DA FALSO NUEVE, GONZALEZ IN FORSE

Gasperini, senza Muriel e con Zapata ancora lontano dalla forma migliore, potrebbe puntare su Ilicic come finto attaccante. Pasalic confermato in regia. Nella Fiorentina titolari Odriozola, Nastasic e Torreira. Dubbio per Nico Gonzalez, che rientrerá solo venerdí dalla trasferta con la Nazionale.

SAMPDORIA-INTER

Data e orario: domenica 12 settembre ore 12:30

CAPUTO CON QUAGLIARELLA, LAUTARO E CORREA DOVREBBERO ESSERCI

D’Aversa lancia subito la coppia Caputo-Quagliarella, titolari nel 4-4-2 doriano. A destra Depaoli. Nell’Inter Dumfries a destra, Lautaro e Correa, vista la lunga trasferta, faranno staffetta.

CAGLIARI-GENOA

Data e orario: domenica 12 settembre ore 15:00

GODIN OUT, CAICEDO TITOLARE

Semplici, senza Godin, dá subito fiducia a Caceres. Dalbert ok a sinistra. Keita inizia in panchina. Nel Genoa Caicedo davanti dal 1’, con uno tra Pandev e Destro.

SPEZIA-UDINESE

Data e orario: domenica 12 settembre ore 15:00

KOVALENKO RECUPERA, PUSSETTO NON SI TOCCA

Thiago Motta ritrova Kovalenko e lo schiera con Maggiore. Ferrer e Reca gli esterni. Nell’Udinese confermato lo schema: Pereyra a sostegno di Pussetto. Makengo in mediana.

TORINO-SALERNITANA

Data e orario: domenica 12 settembre ore 15:00

BREMER IN FORSE, BELOTTI KO, SIMY CON BONAZZOLI

Juric, senza Zaza e Belotti, si affida a Sanabria davanti. Attesa per i nuovi Praet e Brekalo. Nella Salernitana Ribery non é ancora pronto. Bonazzoli e Simy davanti, rientra Strandberg dietro.

MILAN-LAZIO

Data e orario: domenica 12 settembre ore 18:00

IBRA IN PANCHINA, IMMOBILE RECUPERA

Ibrahimovic sta per rientrare e potrebbe essere convocato. Giroud non disponibile causa Covid, dovrebbe toccare a Rebic davanti. Tonali confermato. Sarri schiera Anderson e Pedro ai lati di Immobile, che non destra preoccupazione nonostante l’affaticamento muscolare.

ROMA-SASSUOLO

Data e orario: domenica 12 settembre ore 20:45

DUBBIO MANCINI, SCAMACCA CERCA SPAZIO

Mourinho dovrá valutare Mancini e Pellegrini, che non sono al meglio. Abraham in attacco. Sassuolo che ritrova Berardi: duello invece a tre tra Boga, Raspadori e Scamacca per due maglie. In base a chi gioca varia il modulo.

BOLOGNA-VERONA

Data e orario: lunedì 13 settembre ore 20:45

ARNAUTOVIC OK, CAPRARI E SIMEONE IN CAMPO

Arnautovic, nonostante qualche acciacco, ci sará. Barrow in vantaggio su Sansone e Vignato. Nel Verona dentro i nuovi Caprari e Simeone. Dietro conferma per Magnani.

