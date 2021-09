Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Serie A Roma-Udinese: probabili formazioni e statistiche 37 MINUTI FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

BOLOGNA-GENOA

Data e ora: Martedi 21 settembre, ore 18:30

RIECCO ORSOLINI, CAICEDO NON RECUPERA

Mihajlovic apporta qualche cambio rispetto alla disfatta di San Siro. Orsolini torna titolare, Theate potrebbe far rifiatare Bonifazi. Nel Genoa possibile chance per Ghiglione. Davanti Destro sicuro di una maglia, Pandev possibile candidato a fargli da partner.

ATALANTA-SASSUOLO

Data e ora: Martedi 21 settembre, ore 20:45

RIENTRA PESSINA, DIONISI CAMBIA

Gasperini applica un turnover moderato. Freuler e De Roon in mezzo, Pessina sulla trequarti. Nel Sassuolo possibili diversi cambi. Rogerio e Djuricic rischiano la panchina. Anche Frattesi è in ballottaggio. Scamacca si candida davanti.

FIORENTINA-INTER

Data e ora: Martedi 21 settembre, ore 20:45

NICO GONZALEZ IN DUBBIO, CASTROVILLI OUT, PERISIC A SINISTRA

Italiano con due dubbi: il sostituto di Castrovilli (potrebbe essere Amrabat) e la disponibilità di Nico Gonzalez (pronto Saponara). Rientra Milenkovic dietro, anche Torreira in mezzo. Nell’Inter poco turnover. Perisic a sinistra, Bastoni dietro, Lautaro e Dzeko davanti. Forfait di Vidal e Correa.

SALERNITANA-VERONA

Data e ora: Mercoledì 22 settembre, ore 18.30

SIMY CON BONAZZOLI, TUDOR NON CAMBIA

Castori conferma la squadra che ha ben fatto contro l’Atalanta, con un solo dubbio: davanti Simy in vantaggio su Gondo. Ribery non disponibile. Nel Verona Simeone avanti rispetto a Kalinic, poi conferma del blocco che ha battuto la Roma.

SPEZIA-JUVENTUS

Data e ora: Mercoledì 22 settembre, ore 18.30

BOURABIA TITOLARE, MORATA A RIPOSO

Thiago Motta lancia Bourabia e Manaj dall’inizio. Erlic ko. Nella Juventus tornano de Ligt e Chiesa dal 1’. Kean possibile partner di Dybala, visto che Morata è ancora affaticato.

CAGLIARI-EMPOLI

Data e ora: Mercoledì 22 settembre, ore 20.45

KEITA-JOAO SEMPRE INSIEME, PINAMONTI DALL’INIZIO

Mazzarri dà continuità alla squadra che ha ben figurato a Cagliari: Keita e Joao Pedro davanti. Niente da fare per Godin e Strootman. Nell’Empoli Mancuso cambia compagno: gioca Pinamonti. Tonelli cerca il recupero dietro.

MILAN-VENEZIA

Data e ora: Mercoledì 22 settembre, ore 20.45

KJAER OUT, ARAMU GIOCA

Nel Milan Pioli conferma Kalulu a destra, visto che Calabria non recupera. Out anche Giroud, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic. Bennacer in lotta per una maglia con Kessié. Nel Venezia torna titolare Aramu, mentre Forte insidia Henry.

SAMPDORIA-NAPOLI

Data e ora: Giovedì 23 settembre, ore 18.30

EKDAL IN REGIA, CERTEZZA OSIMHEN

D’Aversa rilancia Ekdal in mediana, visto che Thorsby non sta benissimo. Davanti sempre Caputo e Quagliarella. Nel Napoli si capiranno meglio le intenzioni di Spalletti dopo la sfida all’Udinese. Osimhen non riposa.

TORINO-LAZIO

Data e ora: Giovedì 23 settembre, ore 18.30

PRAET KO, ZACCAGNI PER PEDRO

Juric conferma il blocco vincente dell’ultimo turno, con tre novitá: Ansaldi a sinistra, Mandragora in mezzo, Pjaca sulla trequarti. Praet ko, torna dopo la sosta. Nella Lazio turnover moderato: Patric dietro, Zaccagni nel tridente.

ROMA-UDINESE

Data e ora: Giovedì 23 settembre, ore 20.45

SMALLING E CARLES PEREZ TITOLARI

Mourinho potrebbe cambiare qualcosina dopo il ko di Verona. Spazio a Smallinh, Calafiori, Carles Perez e Mkhitaryan. Nell’Udinese Gotti valuterà i suoi dopo l’impegno con il Napoli.

