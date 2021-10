La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi nel mio club. Qui ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e come permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest'anno". Il riferimento del 30enne centrocampista ex Arsenal è ai pochi minuti (solo 106) collezionati finora in maglia bianconera e dovuti ai continui problemi fisici. Dal ritiro della Nazionale gallese, impegnata venerdì sera in Repubblica Ceca in un match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, Aaron Ramsey lancia una frecciata piuttosto esplicita alla Juventus : "". Il riferimento del 30enne centrocampista ex Arsenal è ai pochi minuti (solo 106) collezionati finora in maglia bianconera e dovuti ai continui problemi fisici.

"La Juve? Frustrante il modo in cui sono andate le cose"

"Il modo in cui sono andate le cose nella Juventus è frustrante e non mi aiuta - prosegue Ramsey -. So cosa posso fare e so che con la giusta gestione posso rimanere in forma per un lungo periodo di tempo e giocare molte partite. Mi sento ancora bene quando mi viene data l'opportunità e quando vengo gestito in modo corretto. Sono solo felice di essere in Nazionale e spero di dare il mio contributo".

