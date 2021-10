La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso (caso mai ci fosse bisogno di questa) è andata in scena domenica sera al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli, quando Koulibaly, Osimhen e Anguissa sono stati oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di alcuni tifosi viola. "", le parole di Koulibaly . La misura è colma, insomma, e in casa Napoli, secondo quanto riportato da Repubblica e Il Mattino, si valutano gesti estremi se casi analoghi - così come gli insopportabili cori discriminatori - dovessero ripetersi: il club, infatti, sarebbe pronto a fare uscire la squadra dal campo e a far sospendere la partita.