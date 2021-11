è un veteranissimo del calcio europeo. A quasi 40 anni ne ha viste di tutte i colori ma recentemente è stato bersaglio dell’increscioso lancio di oggetti, fra cui una monetina dagli spalti , scorsa settimana nei minuti finali Atalanta-Lazio, che lo ha colpito in testa. I tre tifosi, rei del lancio di oggetti, sono stati identificati e hanno ricevuto un Daspo di 5 anni ma Reina a distanza di sette giorni stigmatizza l’episodio, spiegando come il problema non sia sportivo bensì sociale.