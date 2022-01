Claudio Lotito. Dopo aver acceso nelle scorse settimane i riflettori sul mondo delle plusvalenze , dei compensi degli agenti e del sistema delle compravendite nel calcio italiano : Report torna ad occuparsi di pallone accendendo i riflettori su uno dei presidenti più importanti della nostra Serie A, il patron della Lazio,

Come raccontato dal quotidiano La Repubblica, nel 2019 Lotito aveva provato ad acquistare il 37,5% della New Alitalia, la nuova società – partecipata anche da Ferrovie – che avrebbe gestito la compagnia aerea nazionale, con una offerta da 375 milioni. Alla proposta, il presidente della Lazio aveva allegato anche una lettera del Banco Santander per dimostrare di avere i soldi necessari all’acquisto: Report però, entrato in possesso di questo documento, è pronto a giurare che la carta è in realtà falsa come emergerà nella puntata in onda questa sera su Rai 3 alle ore 21:20.

Nel corso della puntata, il conduttore Sigfrido Ranucci spiega così l’antefatto e racconta anche che Lotito è venuto a conoscenza della illegittimità della suddetta lettera solo dopo l’intervista coi cronisti di Report.

Lotito è un imprenditore cui piacciono le sfide – spiega Ranucci - e ha dimostrato anche di poterle dominare. È convinto di poter risanare Alitalia. Presenta la sua offerta; advisor di Ferrovie è Mediobanca. Mediobanca chiede a Lotito quanto vuole investire e con quali garanzie. Lotito risponde che investirebbe 375 milioni per il 37,5 delle azioni. E produce una lettera con intestazione del Banco di Santander (…), firmata e timbrata da due funzionari. Questa lettera, che porta l’intestazione del Banco Santander, non è del Banco Santander. E quelli che l’hanno firmata non sono neppure dipendenti del Santander. È una lettera falsa. A smentirne l’autenticità è stata la stessa Santander. Lotito – chiosa Ranucci – in merito ci scrive: il falso non l’ho preparato io”.

La difesa del patron laziale: "Estraneo ai fatti"

Nel corso della puntata sarà mostrata anche un’intervista al patron biancoceleste che ha ricostruito così la vicenda e e di aver dato subito mandato ai legali di valutare eventuali iniziative a tutela della sua persona nei confronti del soggetto cui è stata commissionata: “Non c’è nessun problema anche perché io ho dato incarico per poter fare questa cosa a una struttura. La dichiarazione della conformità non è che l’ho fatta io (…) Allora, le posso dire: noi avevamo dato incarico a una struttura che, ai tempi, se non ricordo male, a una banca d’affari a farci questo tipo di discorso. Benissimo sarà un documento falso, vorrà dire che è stata fatta una truffa ai nostri danni”.

