Marco Guida (arbitro del match in scena al ‘Grande Torino’) e Davide Massa (addetto al VAR), sul 3-4 turni di stop. All’indomani di Torino-Inter e del macroscopico errore di due direttori di gara esperti ed internazionali come(arbitro del match in scena al ‘Grande Torino’) e(addetto al VAR), sul mancato rigore concesso ai granata per fallo netto di Ranocchia ai danni di Belotti , il designatore Gianluca Rocchi si prepara a prendere decisioni significative.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sia Massa – reo di non aver chiamato all’on-field review l’arbitro - che Guida, che non ha visto l’episodio, lasciando correre vanno verso uno stop di 3-4 turni. Una punizione pesante che farà saltare circa un mese di campionato ai due fischietti, che pagano una topica troppo brutta per essere vera.

Impossibile con gli schermi e la tecnologia a disposizione, non vedere e sanzionare il calcio netto di Ranocchia ai danni del numero 9 granata. Una decisione inconcepibile che ha fatto infuriare la dirigenza torinista , che dopo 29 giornate di Serie A attende ancora il primo rigore della stagione. A rendere tutto più strano c’è il fatto che Massa, domani sera sarà in campo a Lille per dirigere l’incontro di Champions League contro il Chelsea. Un’ultima partita prima di un lungo stop, almeno dai campi della massima serie.

