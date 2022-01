Robinho è stato condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per struppo. La Corte di Cassazione di Roma ha infatti confermato la sentenza di condanna nei confronti dell'ex attaccante di Real Madrid e Milan e del suo amico Ricardo Falco per fatti risalenti al 2013 quando il giocatore brasiliano militava nel club rossonero. Secondo diverse ricostruzioni Robinho, condannato sia in primo grado che in appello, si era recato in un locale di Milano insieme ad alcuni amici dove una giovane donna albanese di 23 anni stava festeggiando il compleanno.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Protocollo Covid, la Figc: "Stop con 9 giocatori positivi" 6 ORE FA

Dopo averla fatta bere fino a renderla incosciente, Robinho e l'amico avevano abusato della donna nel guardaroba del locale. La sentenza è definitiva e, come tale, prevede l'esecuzione immediata. Secondo quanto precisato dal Corriere della Sera, ora la giustizia italiana dovrebbe attivarsi per presentare una richiesta formale di estradizione al Brasile, Paese in cui attualmente si trovano sia Robinho che l'amico.

Flop 11 andata: Simy e Godin delusioni, c'è anche Rabiot

Serie A Milan, Serra e le scuse dell'AIA diventate un caso: la verità 10 ORE FA