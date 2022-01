, attuale designatore degli arbitri di Serie A e B, è forse la persona più indicata per capire e immaginare ciò che sta provando in queste ore Marco Serra, l’arbitro del vituperato Milan-Spezia . Già perché è accaduto anche all’esperto ex arbitro internazionale toscano di interrompere con un fischio un azione pochi istanti prima di un gol in un match delicato del campionato di Serie A. E per uno strano deja-vù del destino, il più contento di tutti - ieri come 13 anni fa – fu Thiago Motta, giocatore del Genoa nel 2009 ed oggi tecnico dello Spezia che ha festeggiato al fotofinish un’incredibile vittoria a San Siro.