Roma-Atalanta, match valido per la 28a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-0 all'Olimpico. Decisiva la rete di Abraham nel primo tempo. Molto bene i giallorossi di Mourinho, che hanno concesso pochissimo alla Dea di Gasperini e che hanno colpito con i contropiedi fulminei guidati da Abraham e Zaniolo. Un passo indietro per i bergamaschi, agganciati in classifica dalla squadra di Mourinho, che sono sembrati appannati e confusi. Il tecnico dei nerazzurri ha iniziato la partita senza punte, una mossa che non ha premiato e che, al contrario, ha dato fiducia alla Roma, che nel primo tempo ha legittimato il successo. Sette risultati utili di fila per i capitolini, che ora non vedono distante la zona Champions.

Il tabellino di Roma-Atalanta 1-0 (primo tempo 1-0)

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (Dal 84' Ibanez), Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini (Dal 84'Oliveira), Zalewski (Dal 62' Vina); Zaniolo (Dal 74' Veretout), Abraham (Dal 84' Afena-Gyan). All. Mourinho (anche se squalificato)

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino (Dal 82' Djmsiti), Zappacosta (Dal 21' Pezzella); De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners (Dal 60' Malinovskyi), Pessina (Dal 60' Boga); Pasalic (Dal 46' Muriel). All. Gasperini

Arbitro: Massa di Imperia

Gol: 32' Abraham (R)

Assist: Zaniolo

Ammoniti: Cristante, Abraham, Kumbulla, Malinovskyi, Ibanez, Demiral

Note: espulsi De Roon (A) al 94' per proteste e al 95' Mkhitaryan (R) per doppia ammonizione.

Zaniolo-Pasalic Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

3' - MIRACOLO DI MUSSO. Corner da sinistra, stacca tutto solo perfettamente MANCINI in mezzo. Alza in corner con un gran colpo di reni MUSSO.

32' - GOL! 1-0 Roma! ABRAHAM. Ma che azione. Lancio lungo di Karsdorp per Zaniolo, che stoppa bene e serve Abraham: l'inglese salta Palomino e infila Musso in uscita. Gol numero 20 in stagione, 13 in campionato.

51' - Gran parata di RUI PATRICIO. Su FREULER, che si era inserito benissimo su servizio di Koopmeiners. Ottimo intervento.

64' - SPRECA MANCINI! Grande oppurtunitá qui. Corner da sinistra, tocca Cristante, Mancini si stacca e si trova la palla sul mancino all'altezza del dischetto. Calcia male, alto.

MVP del match

Tammy ABRAHAM – Molto freddo nel girare in porta la sua occasione di giornata, dimostrando di essere attaccante di qualità. Generoso, sempre in pressing, sempre pronto a scattare. Venti gol stagionali al primo giro in Italia, di cui 13 in campionato. Alla Roma forse in questa stagione è mancato qualcosa, certamente non l’attaccante.

La statistica

8 - Tammy Abraham è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita in questa Serie A: otto, uno in più di Giovanni Simeone (Opta)

Fantacalcio

PROMOSSO - ZANIOLO. Sgomita, lotta, le prende e le dà ma senza perdere la testa. Anzi, fornendo anche un assist.

BOCCIATO - DE ROON. Nel finale un giallo gli fa perdere la calma. Due parole di troppo e in un amen si trasforma in rosso. Oltre il danno di una partita onestamente bruttina, la beffa.

Il momento social

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

