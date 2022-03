Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Maitland-Niles; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Afena-Gyan, Sergio Oliveira, Spinazzola

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Boga; Pasalic. All. Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: Ilicic, Zapata

Roma-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta, dopo una serie di sette gare consecutive senza successi contro questa avversaria in Serie A (3N, 4P); l’ultima volta che i giallorossi hanno superato i bergamaschi in entrambe le partite stagionali in campionato è stata nel 2012/2013 (2-0 all’andata il 7 ottobre 2012, 3-2 al ritorno il 24 febbraio 2013).

La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato complessivamente più gol in Serie A: 138, in 119 precedenti - inoltre la Dea non resta a secco di reti contro i giallorossi nella competizione dal 20 agosto 2017 (sconfitta per 0-1), da allora 18 centri in otto incroci.

Dopo una serie di otto KO consecutivi, l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle sette trasferte più recenti contro la Roma in Serie A (3V, 4N); infatti, quella dei bergamaschi è l’unica squadra che i giallorossi non hanno mai superato in casa dal 2014/2015 in avanti.

Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime otto posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti, appena sette in nove sfide (contro gli 11 dell’Atalanta); in particolare ha perso sei di queste gare, nessuna tra le squadre interessate conta più sconfitte.

La Roma è imbattuta da sei gare di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di José Mourinho (3V, 3N); i giallorossi non fanno meglio nella competizione da novembre 2020 (sette, con Paulo Fonseca in panchina).

L’Atalanta non è andata a segno in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (anche se nella rimanente ha rifilato sei gol all’Udinese) e in particolare nelle due più recenti: l’ultima volta che i bergamaschi sono rimasti a secco di gol in più gare esterne consecutive nella competizione è stata nel novembre 2015 (quattro, contro Fiorentina, Juventus, Bologna e Milan), con Edoardo Reja in panchina.

Roma (cinque) e Atalanta (cinque) sono le due squadre che hanno segnato più reti in questa Serie A nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo: insieme contano il 21% delle marcature messe a segno dopo il 90° minuto di gioco (10 su 48).

La prossima sarà la 250ª presenza nei cinque grandi campionati europei per Henrikh Mkhitaryan: dal suo esordio in Bundesliga nel 2013/14, il giocatore della Roma è uno dei soli quattro centrocampisti capaci di segnare almeno 60 gol e servire almeno 60 assist (gli altri sono Dimitri Payet, Kevin De Bruyne e Ángel Di Maria).

Nonostante sia, con Ciro Immobile, il miglior marcatore nel 2022 in Serie A (sei gol), l’attaccante della Roma Tammy Abraham ha messo a segno solo una rete nelle sue ultime sei presenze allo Stadio Olimpico in campionato (lo scorso 9 gennaio contro la Juventus).

Mario Pasalic è stato coinvolto in quattro gol contro la Roma in Serie A (due reti, due assist), solo contro Brescia (cinque) e Spezia (cinque) ne conta di più; a quota nove reti nel torneo in corso, può diventare il quinto giocatore croato capace di andare in doppia cifra in un singolo massimo campionato italiano nelle ultime sette stagioni (dopo Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Ivan Perisic e Ante Rebic).

