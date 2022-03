Niccolò Zaniolo è stato uno dei mattatori nel rocambolesco successo, maturato con un rigore al 99’, della Roma al “Picco” di La Spezia. Il 22enne, cresciuto proprio nelle giovanili dello Spezia, nei minuti di recupero si è guadagnato il rigore – è stato uno dei mattatori nel rocambolesco successo, maturato con un rigore al 99’, della Roma al “Picco” di La Spezia. Il 22enne, cresciuto proprio nelle giovanili dello Spezia, nei minuti di recupero si è guadagnato il rigore – trasformato da Tammy Abraham – dopo aver ricevuto un calcione in faccia da Maggiore in area piccola, sanzionato dall’arbitro Fabbri con un penalty molto discusso.

Come spesso capita in quest’epoca avvelenata dal rancore e dalle polemiche che non si esauriscono mai al triplice fischio, il clima si è avvelenato quando Zaniolo nel post partita ha festeggiato il successo postando un selfie nel quale il numero 22 giallorosso ha mostrato il vistoso taglio sulle sopracciglia e l’occhio nero rimediato nel calcione da Maggiore.

Ad

Serie A Rigore di Abraham al 99': una Roma sciupona strappa l'1-0 a La Spezia IERI A 16:29

Se i compagni di squadra, i famigliari e i tifosi giallorossi hanno mostrato affetto e stima per il centrocampista nel giro della Nazionale, da La Spezia invece sono pervenuti insulti, stigmatizzati fra gli altri anche dalla mamma del calciatore Francesca Costa sui social network.

Purtroppo però la vicenda non è finita qui perché anche la sorella minore del calciatore Benedetta, ha dovuto fare i conti con alcuni messaggi molto pesanti nei confronti di Nicolò, che hanno varcato il confine del virtuale e hanno invaso addirittura le porte dei bagni del liceo linguistico "Giuseppe Mazzini" di La Spezia, la scuola di Benedetta.

Alcuni studenti, tifosi degli Aquilotti, hanno pensato bene di scrivere sui muri insulti, intimidazioni e minacce veramente puerili e raccapriccianti, visto il contesto. Da “Zaniolo piccolo uomo” a “Zaniolo traditore” fino ad epiteti più pesanti, gli insulti sono state fotografate e postate su Instagram dalla ragazza con un messaggio di sdegno che è difficile non sottoscrivere: “Nei bagni della mia scuola… mi sa che i piccoli uomini siete voi! Solo pena, curatevi dall’odio e dall’invidia…”. I bagni sono stati chiusi dalla dirigente scolastica Paola Biscione, in vista di eventuali indagini tese a risalire agli autori.

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Pagellone 27ª: Napoli, 3 punti pesantissimi. Uragano Vlahovic 7 ORE FA