Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Sergio Oliveira

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Kingsley

Roma-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Bologna ha battuto la Roma nel match d’andata e non vince entrambe le gare stagionali in uno stesso campionato di Serie A con i giallorossi dalla stagione 1966/67 (2-0 in entrambe le sfide).

La Roma è rimasta a secco di gol nell’ultimo incontro con il Bologna (0-1) e non rimane due partite di fila di Serie A senza segnare contro gli emiliani dal febbraio 1977.

La Roma va a segno da 30 gare casalinghe contro il Bologna in campionato, una serie iniziata nel 1977; nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30), solo due squadre hanno registrato una striscia di gol in casa più lunga contro una singola avversaria: l’Inter contro l’Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) e la Juventus contro la Fiorentina (34 tra il 1983 e il 2020).

È da novembre contro il Venezia che la Roma non perde un match dopo aver giocato il giovedì in Conference League: da allora per i giallorossi quattro vittorie e due pareggi dopo i turni europei.

Nessuna squadra (tre anche il Venezia) ha raccolto meno punti del Bologna (tre) in trasferta in Serie A in questo girone di ritorno: per gli emiliani quattro sconfitte e tre pareggi in sette gare disputate lontano da casa.

Cinque partite di fila senza perdere per il Bologna (2V, 3N): gli emiliani non arrivano a sei consecutive imbattuti in un singolo campionato di Serie A da aprile 2012 (sette in quel caso, con Pioli in panchina).

La Roma è la squadra di Serie A che da più tempo non subisce gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco (De Sciglio della Juventus il 9 gennaio): i giallorossi hanno incassato soltanto tre reti in questo parziale nel campionato in corso, almeno quattro in meno di qualsiasi altra formazione.

Marko Arnautovic ha messo a segno sette reti nelle ultime otto presenze in campionato: da inizio febbraio solo Immobile (nove) ha segnato più gol dell’austriaco in Serie A (sette appunto); sono 13 i suoi centri in questo torneo, l’ultimo giocatore del Bologna a fare meglio nel suo primo anno in rossoblù fu Marco Di Vaio (24 reti nel campionato 2008/09).

Tammy Abraham non ha segnato nelle ultime quattro partite giocate in Serie A: è il suo digiuno più lungo da ottobre, quando arrivò a sei presenze consecutive senza gol all’attivo.

Da febbraio ad oggi solo cinque giocatori nati dall’1/1/2002 contano almeno sette gare da titolare in Serie A, ma di questi solamente uno gioca in una delle prime sette formazioni attualmente in classifica: Nicola Zalewski.

