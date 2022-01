La Roma si rialza dopo le due sconfitte pesanti contro Milan e Juventus, e centra il primo successo del 2022 nel segno di Sergio Oliveira. Ci pensa infatti il centrocampista portoghese, all'esordio in maglia giallorossa, a firmare la rete che vale l'1-0 sul Cagliari trasformando in maniera impeccabile al 33' un calcio di rigore che lui stesso si era procurato (fallo di mano di Dalbert). Nel finale miracolo di Rui Patricio che salva il risultato deviando sulla traversa una deviazione a botta sicura di Joao Pedro. Grazie a questo successo la Roma riaggancia la Lazio al sesto posto a quota 35 punti. Si ferma invece dopo due vittorie di fila il Cagliari di Mazzarri: i sardi, che hanno comunque disputato una buona gara tenendo bene il campo, restano ancorati al terzultimo posto in classifica a -2 dal Venezia.

Il tabellino

ROMA-CAGLIARI 1-0

ROMA (4-2-3-1) - Rui Patricio; Maitland-Niles (90' Keramitsis), Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout (90' Bove), Oliveira; Zaniolo (86' Karsdorp), Mkhitaryan, Felix (75' Shomurodov); Abraham. All.: Mourinho.

CAGLIARI (3-4-1-2) - Cragno; Altare (89' Gagliano), Goldaniga, Caroboni; Zappa, Deiola, Marin, Dalbert (80' Lykogiannis); Pereiro (69' Nandez); Pavoletti, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

GOL: 33' rig. Oliveira (R).

AMMONITI: Oliveira, Mancini, Felix (R), Pavoletti, Carboni, Dalbert, Altare (C).

NOTE - Recupero 3'+5'.

Tammy Abraham e Sergio Oliveira esultano durante Roma-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

5' RIGORE PER LA ROMA, ANZI NO! Contatto in area Zaniolo-Carboni, Maggioni non ha dubbi e assegna il penalty ai giallorossi. Richiamato al VAR, il direttore di gara rivede l'azione al monitor e cambia idea: l'intervento in scivolata del difensore del Cagliari è sul pallone.

13' ROMA VICINA AL GOL! Maitland-Niles supera Dalbert in velocità e crossa a centro area dove Abraham colpisce in qualche modo di testa, ma senza la dovuta forza: Cragno riesce a fare suo il pallone sulla linea.

33' GOOOOOOLLLLL DELLA ROMA! OLIVEIRA! 1-0! Destro di Oliveira dal limite respinto da Dalbert con un braccio troppo largo. Maggioni lascia correre, poi viene richiamato al VAR e concede il penalty alla Roma. Il centrocampista portoghese si presenta sul dischetto, spiazza Cragno con un rasoterra di destro e segna.

65' CRAGNO C'È! Mkhitaryan accelera e tocca per Veretout: destro rasoterra di prima intenzione dal limite diretto all'angolino e il portiere del Cagliari blocca in due tempi.

74' CHE AZIONE DI ZANIOLO! Il giallorosso supera Carboni in velocità, poi lascia sul posto Goldaniga con un dribbling secco e calcia con il destro in piena area: diagonale che esce a lato di poco.

84' TRAVERSA DEL CAGLIARI! Joao Pedro devia da due passi a colpo sicuro un traversone basso di Nandez dalla destra, Rui Patricio devia miracolosamente e manda il pallone a sbattere sulla traversa.

