Roma-Cagliari, match valido per la 22esima giornata di Serie A 2021-22, si è concluso sul punteggio di 1-0 per i giallorossi. A decidere il match è stato un gol su calcio di rigore di Sergio Oliveira al 33'. Il centrocampista portoghese festeggia così nel migliore dei modi il suo debutto in maglia giallorossa. La gara è stata arbitrata da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 7 - Serata tranquilla fino all'84' quando si veste da Superman e devia miracolosamente sulla traversa un destro da due passi di Joao Pedro. Parata che vale come un gol.

Ainsley MAITLAND-NILES 5,5 - Non sempre attentissimo e tempestivo negli appoggi e nelle chiusure. Dalla sua parte Dalbert trova spesso il fondo.

dal 95' Dimitrios KERAMITSIS s.v. - In campo solo nel recupero, ingiudicabile.

Gianluca MANCINI 6 - Capitano dopo il forfait di Pellegrini, gioca una partita senza sbavature mostrando la solita grinta.

Marash KUMBULLA 6,5 - Una delle sue migliori prove in giallorosso: provvidenziale un anticipo sul primo palo su Pavoletti che evita guai.

Matias VINA 5,5 - Lo spunto in velocità non gli manca, la precisione nei cross sì. Poco lucido dalla trequarti in avanti.

Jordan VERETOUT 6 - Gioca dall'inizio dopo l'infortunio di Pellegrini nel riscaldamento. Partita ordinata in mezzo al campo, va anche vicino al gol a metà ripresa.

dal 94' Edoardo BOVE s.v. - Non giudicabile.

Sergio OLIVEIRA 7 - Lascia il segno al debutto in giallorosso trasformando un rigore in modo impeccabile. Sicuro quando ha il pallone tra i piedi, si fa notare anche per qualche bel lancio lungo. Impatto molto positivo.

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Qualche strappo dei suoi, anche se non sempre con la continuità che servirebbe. Quando ha il pallone tra i piedi, però, dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa.

dall'85' Rick KARSDORP s.v. - Gioca una manciata di minuti e per questo motivo non è giudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 7 - Insieme a Oliveira e Rui Patricio è il migliore dei suoi. Nella ripresa crea almeno tre occasioni pericolose con le sue proverbiali accelerazioni.

Felix AFENA-GYAN 6 - Molto cercato dai compagni, quando parte in velocità sembra imprendibile. Gli manca concretezza negli ultimi venti metri.

dal 75' Eldor SHOMURODOV5,5 - Al momento di concludere è troppo superficiale e arruffone. Ha bisogno di ritrovare il gol per riacquistare un po' di fiducia.

Tammy ABRAHAM 5,5 - Spreca qualche pallone di troppo in area di rigore. Da uno come lui è lecito attendersi qualcosa di meglio. Insufficiente.

All.: José MOURINHO 6 - Vittoria tanto sofferta quanto preziosa. Primo tempo bloccato, nella ripresa la Roma avrebbe forse meritato qualcosa di più. La qualità del gioco rimane piuttosto modesta.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Si fa apprezzare soprattutto per il coraggio nelle uscite basse. Uno dei più brillanti tra i suoi.

Giorgio ALTARE 6,5 - Gioca una buona partita anche se dalla sua parte c'è un Felix che quando mette il turbo si fa fatica a contenere.

dall'89' Luca GAGLIANO s.v. - Gioca pochissimi minuti, ingiudicabile.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - Lotta alla pari con Abraham e concede pochissimo all'attaccante inglese. Innesto che può rivelarsi molto prezioso in ottica futura.

Andrea CARBONI 6 - In difficoltà con Zaniolo che quando decide di puntarlo lo salta senza pietà. Dà una mano in fase di spinta.

Gabriele ZAPPA 6 - Presidia bene la sua corsia di competenza senza tuttavia trovare mai il guizzo negli ultimi trenta metri.

Alessandro DEIOLA 6 - Macina chilometri in mezzo al campo senza sfigurare al cospetto di Oliveira e Veretout.

Razvan MARIN 5,5 - Prestazione opaca la sua. Sbaglia qualche appoggio e in generale gioca in maniera troppo timida.

DALBERT 5 - Causa il rigore per la Roma con una respinta a braccio troppo largo. Prova a riscattarsi mettendo qualche pallone interessante a centro area.

dall'80' Charalampos LYKOGIANNIS s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Gaston PEREIRO 5,5 - Parte abbastanza bene muovendosi tra le linee con buona continuità. Nella ripresa cala vistosamente e viene giustamente sostituito.

dal 69' Nahitan NANDEZ 6 - Entra in partita caldissimo e mette sul destro di Joao Pedro la palla dell'1-1 che Rui Patricio devia sulla traversa.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 - Lavora per la squadra, ma in area di rigore si vede pochissimo. Kumbulla lo tiene fisicamente.

Joao PEDRO 5,5 - Condizionato da una botta alla spalla rimediata nel primo tempo, si vede meno del solito. Nel finale ha la palla del pareggio, ma Rui Patricio gli dice no.

All.: Walter MAZZARRI 6 - All'Olimpico arriva la prima sconfitta del 2022, ma il Cagliari conferma di essere una squadra in crescita che sta ritrovando certezze. Avanti di questo passo, la salvezza non sarà affatto un miraggio.

Mourinho: "Mercato? Sono contento, la Roma è migliorata"

