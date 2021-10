Nicolò Zaniolo, dolorante e costretto ad uscire dopo neanche mezzora di partita per un fastidio al ginocchio sinistro che potrebbe fargli saltare qualche partita. Non solo una bruciante sconfitta nel secondo big match della stagione , dopo il rocambolesco 3-2 contro la Lazio, ma la Roma torna da Torino con un, dolorante e costretto ad uscire dopo neanche mezzora di partita per un fastidio al ginocchio sinistro che potrebbe fargli saltare qualche partita.

Considerando lo sfortunato bilancio con gli infortuni alle ginocchia del giovane talento giallorosso (operato nel 2020 gli arti nel corso di 12 mesi veramente balordi) quando Zaniolo si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio sinistro, la paura di tutto lo staff medico è stata tanta ma dai primi accertamenti, fatti negli spogliatoi dello Stadium, non si tratterebbe di niente di grave, bensì di un trauma in iperflessione del ginocchio sinistro, una lieve distorsione che non dovrebbe costringerlo ai box per un periodo così prolungato.

Lunedì gli esami ma filtra ottimismo

Zaniolo si sottoporrà nelle prossime ore a esami più approfonditi a Villa Stuart ma – a prescindere da quale sarà il responso degli accertamenti – è assai improbabili che l’esterno offensivo giallorosso venga convocato per la sfida di Conference League contro il Bodo Glimt e, possa essere a disposizione di Mourinho, per la sfida di domenica contro il Napoli di Spalletti.

