Roma-Fiorentina, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Olimpico di Roma domenica 22 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Smalling, Spinazzola, Villar

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amrabat, Cerofolini

Roma-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma, reduce da quattro vittorie consecutive contro la Fiorentina in Serie A, solo una volta ha battuto i Viola per cinque gare di fila in campionato, tra il 2012 e il 2014, una serie che ha visto alternarsi Zeman, Andreazzoli e Rudi Garcia sulla panchina giallorossa.

Il match tra Roma e Fiorentina è quello che si è disputato più volte alla prima partita di campionato in Serie A; questa sarà la 10ª volta e finora la sfida non è mai terminata in parità (cinque successi per i giallorossi, quattro per i viola).

La Fiorentina ha perso in tutte le ultime tre occasioni in cui ha debuttato nel campionato di Serie A all'Olimpico di Roma: tre sconfitte, tutte contro i giallorossi, nel 1990, nel 2004 e nel 2014.

La Roma ha perso nel match d’esordio dello scorso campionato (sconfitta 3-0 a tavolino contro il Verona), dopo che nelle precedenti otto gare al debutto stagionale in Serie A era rimasta imbattuta (5V, 3N).

La Fiorentina non ha pareggiato nessuna delle ultime 10 gare al debutto stagionale in campionato (6V, 4P), dopo che aveva concluso in parità tutte le tre precedenti tra il 2008 e il 2010.

La Roma è la squadra che ha registrato più clean sheet in match casalinghi nell’ultima stagione di Serie A (nove); in più, nessuna squadra ha subito meno reti dei giallorossi in gare interne nel massimo campionato italiano 2020/21 (18, alla pari di Inter e Juventus).

La Roma è la sesta squadra differente allenata da José Mourinho nei cinque maggiori campionati europei, dopo il Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham - con quattro di queste ha vinto almeno un titolo (l’unica eccezione è proprio la più recente, con gli Spurs).

Il nuovo tecnico della Roma José Mourinho ha una media di 2.18 punti a partita nel campionato italiano, tra gli allenatori di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Antonio Conte (2.26) ha fatto meglio - min. 5 partite.

Nicolò Zaniolo, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha preso parte a tre gol nelle ultime tre sfide contro la squadra viola in Serie A (due reti e un assist). In generale, nelle 10 sfide in cui il classe ’99 ha trovato la rete in Serie A, la Roma non ha mai perso (8V, 2N).

Nel 2021 nessun giocatore ha segnato più reti di Dusan Vlahovic (17) in Serie A, alla pari di Cristiano Ronaldo. La Roma è però la squadra contro cui l’attaccante della Fiorentina ha perso più match nel torneo (quattro su quattro).

