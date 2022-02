Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Crisante, Pellegrini, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Squalificati:

Indisponibili: Spinazzola

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Criscito; Badelj, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin

Squalificati: Cambiaso

Indisponibili: Maksimovic

Roma-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta da 15 gare di campionato contro il Genoa (12V, 3N) e nel parziale ha realizzato 31 reti, una media di 2.1 a incontro.

Il Genoa ha vinto 32 gare in Serie A contro la Roma, solo contro la Lazio (37) i rossoblù hanno ottenuto più successi nella competizione.

Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995) senza mai perdere: in 15 confronti 14 successi e un pareggio.

La Roma ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di un pareggio e due sconfitte – potrebbe ottenere tre successi consecutivi nella competizione per la prima volta da settembre, più precisamente le prime tre partite della gestione Mourinho.

Il Genoa è la squadra attualmente nei cinque grandi campionati europei che aspetta da più turni il successo: 20 (diviso equamente in 10 pareggi e 10 sconfitte).

Nessuna tra le squadre attualmente nella metà alta della classifica ha subito più gol da fuori area rispetto alla Roma in questa Serie A (sette, come la Lazio) – tuttavia il Genoa è l’unica formazione che non ha ancora messo a segno reti dalla distanza nel torneo in corso.

Il prossimo sarà il 100° incontro da allenatore in Serie A per José Mourinho: con un successo potrebbe eguagliare Antonio Conte (62) come tecnico con il maggior numero di vittorie nelle prime 100 gare nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria.

Tammy Abraham è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol esclusi i rigori in stagione considerando tutte le competizioni: 17 (seguono Ciro Immobile a 16 e Dusan Vlahovic a 15); nello specifico, l’attaccante della Roma ha realizzato 10 gol in questo campionato, l’ultimo giocatore inglese che ha fatto meglio in una stagione di Serie A è stato David Platt, 11 marcature nel 1991/1992.

Henrikh Mkhitaryan ha preso parte a quattro reti in tre gare di Serie A contro il Genoa: contro i rossoblù il centrocampista della Roma ha all’attivo una tripletta (nel novembre 2020, la sua unica nei cinque grandi campionati europei) e un passaggio vincente.

L’unico gol del Genoa nel 2022 in Serie A è stato realizzato da Mattia Destro; l’ex giocatore della Roma in generale ha segnato solo due reti nelle sue ultime nove gare in campionato, dopo che aveva iniziato il torneo con sei centri nelle prime sei presenze.

