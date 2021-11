Dopo Federico Chiesa , un altro giovane talento della Nazionale azzurra è costretto a fermarsi ai box per un problema che lo terrà fuori almeno fino al nuovo anno., capitano della Roma, uscito dopo appena 15’ di gioco per un problema alla coscia nel match contro il Torino, starà fuori alcune settimane, a causa di una lesione di primo grado al quadricipite femorale della gamba destra, che lo terranno ai box per almeno un mese. 2021 sportivo finito per il centrocampista giallorosso che tornerà in campo, il 6 gennaio 2022 contro il Milan, quando potrebbe rivedersi in campo anche Spinazzola.