Roma, José Mourinho: "Nazionali? Perché chiamare 40 giocatori se ne giocano 15"

SERIE A - José Mourinho nella conferenza pre Roma-Empoli critico con le Nazionali e in particolarità con le partite di qualificazione Mondiali in Sudamerica: "Ora le nazionali fanno la selezione di 35-40 giocatori e 15 sono là e non giocano e si allenano a bassa intensità. Vina, Cuadrado e Bentancur venerdì saranno in Brasile e 24 ore dopo c'è Juve-Roma. Come si può continuare così?".

00:03:16, un' ora fa